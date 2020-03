Ante Covid-19, Trump y legisladores negocian paquete económico

Nueva York. El coronavirus ahora ha contagiado a gente en todos los 50 estados del país, el número de muertos ha superado cien y la propagación del virus continúa provocando la ola de medidas drásticas que están clausurando la vida cotidiana en el país, mientras que la Casa Blanca y líderes legislativos negocian un megapaquete para intentar abordar las consecuencias económicas de la crisis y, para variar, se emplea esta crisis para impulsar la agenda antimigrante.

El régimen de Donald Trump está por anunciar medidas para retornar de inmediato y sin ningún proceso a todo solicitante de asilo y cualquier extranjero que intente ingresar a Estados Unidos ilegalmente desde México. La justificación es evitar la propagación del coronavirus por centros de detención y/o contagiar a agentes fronterizos, reportó el New York Times.

Al mismo tiempo, Casa Blanca y líderes legislativos siguen negociando medidas para enfrentar las consecuencias económicas que ya están empezando a sacudir al país, incluyendo ahora una nueva idea de enviar pagos en efectivo directamente a estadunidenses, equivalente a una quincena de sueldo como parte de una propuesta de estímulo económico de aproximadamente 850 mil millones de dólares.

Por su lado, la Reserva Federal sigue impulsando mecanismos para incentivar la actividad económica y mantener el flujo de crédito a hogares.

Con noticias de estas negociaciones y maniobras del gobierno federal y el banco central, la aparentemente sagrada Bolsa de Valores se recuperó parcialmente después de uno de sus desplomes más graves desde 1987 el lunes, al subir un 6 por ciento.

El total de casos ya es de más de 5 mil 600 y se registraron más de 100 muertes en el día en que se detectaron casos ahora en todos los 50 estados del país. El incremento en casos no necesariamente mide la expansión del virus, sino el hecho de que más pruebas se están administrando -aún no se conocen las dimensiones reales de este virus en el país.

El Pentágono está considerando planes de contingencia para desplegar sus dos naves hospitalarias, cada una con mil camas, incluyendo anclar uno en el puerto de Nueva York, para aliviar la falta de capacidad en centros médicos -un estudio concluye que en un 40 por ciento de regiones en el país no habrá suficientes camas- ante el posible “tsunami” de casos que muchos temen abrumarán al sector de salud del país más rico del mundo.

Los desfiles y festejos del Día de San Patricio de este martes fueron cancelados en Nueva York, Boston y Chicago, entre otros, y algunos fueron reducidos a celebrar el día irlandés por vías digitales.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en otra maniobra torpe más, provocó más dudas, incertidumbre y hasta pánico al informar a la población que se debería preparar para un posible anuncio en las próximas 48 horas de una orden de permancer en casa. No ofreció detalles, dejando a la gente adivinar de qué se podría tratar y sin resolver sus diferencias con el gobernador de Nueva York quien ha descartado esa posibilidad, por ahora.

A la vez, advirtió que las consecuencias económicas para la ciudad podrían parecerse a las de la Gran Depresión. Más de 25 mil restaurantes en la ciudad están limitados a ofrcer solo comida para llevar o enteaga a casa, y cada vez más hay cierres por completo, afectando a decenas de miles de trabajadores -muchos de ellos inmigrantes- solo en ese sector.

Más marcas y cadenas comerciales anunciaron que están cerrando sus tiendas, incluyendo ahora Macy’s. Muchas de las grandes empresas no ofrecen días pagados por causa de enfermedad, incluyendo McDonald’s, Walmart, Burger King, Mario, Wendy’s entre otros.

La primera prueba de una posible vacuna contra el coronavirus se inicio en Seattle; expertos recordaron que es solo un primer paso y que cualquier vacuna está a por lo menos un año de estar disponible al público.

El humor, un poco de música, y otras expresiones culturales empiezan a florecer, muchas por vías digitales, para nutrir el ánimo entre una población.

El violoncelista maestro Yo-Yo Ma subió un video dedicado a los trabajadores en las trincheras del sector de salud:

In these days of anxiety, I wanted to find a way to continue to share some of the music that gives me comfort. The first of my #SongsOfComfort: Dvořák – "Going Home”



Stay safe. pic.twitter.com/S28w6OlXiZ