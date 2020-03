Covid-19 deja en ascuas la realización del plebiscito constitucional en Chile

Santiago. Chile se estrelló abruptamente hoy a la dura realidad de que está siendo presa fácil de la pandemia del Covid-19, cuando el gobierno declaró la Fase 4 de la crisis y con ello el cierre de las fronteras, al tiempo que el Colegio Médico recomendó la postergación del plebiscito constitucional previsto para el 26 de abril.

La declaratoria de Fase 4 –que significa que está en curso una transmisión sostenida del coronavirus- se hizo luego que se alcanzaran 155 contagiados, el doble que 24 horas antes, y apenas dos días después de entrar en Fase 3 (cuando los nuevos casos positivos pueden ser autóctonos y no de un vector importado.

El gobierno de Sebastián Piñera ha recibido fuertes críticas por el manejo de la crisis de salud, en parte por disponer de varias vocerías (entre ellas la del presidente ávido de recuperar aprobación); o por desoír a su comité técnico científico o bien por retrasar la adopción de mayores restricciones.

La más reciente contradicción ocurrió el domingo, cuando a primera hora se descartó la suspensión de clases para a la noche disponerla, luego que decenas de municipios decidieron la suspensión a lo menos por dos semanas, algo que también anunciaron las universidades.

La presidente del Colegio Médico, Izkia Siches, le recomendó al gobierno recomponer su comité de expertos por uno de carácter nacional y abiertamente planteó la necesidad de reprogramar la fecha del plebiscito.

“Con este nivel de popularidad y de falta de credibilidad (del gobierno), se requieren otros manejos estratégicos y las medidas más complejas son las de distanciamiento social. Esto requiere que todos colaboren a que la gente comprenda que esto no es un complot político del gobierno para desbaratar el plebiscito, sino más bien un desafío sanitario que requiere el compromiso de todos los ciudadanos del país; el compromiso de mantener la distancia social, quedarse en la casa”, dijo la cirujana, una ex militante de las juventudes comunistas, quien se reunió con los presidentes de casi todos los partidos políticos.

La postergación del plebiscito “es un tema que hemos planteado, no es necesario resolver ahora, pero enfrentamos un estallido social, no estamos en el mismo escenario que otros países, y si todos estamos enviando mensajes distintos va a ser muy difícil que la ciudadanía no organice protestas sociales; eso termina siendo un conglomerado que difunde más el virus, que hace que nuestra curvas sean peores que las europeas porque estamos en un contexto social distinto”.

“Tomen acciones políticas que le den confianza a la ciudadanía”, insistió.

Chile tiene en 2020 un complejo calendario electoral, que comienza en abril con la decisión acerca del plebiscito y que continúa en octubre con elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y delegados constitucionales. Además, entre abril y octubre, debe haber elecciones primarias para las alcaldías. Los presidentes de los partidos políticos se abrieron a reprogramar el calendario electoral completo.

En materia económica, el Banco Central adoptó hoy una histórica rebaja de tasas de interés de 75 puntos base para dejarla en 1 por ciento anual.

En tanto que el indicador preferencial de la Bolsa de Comercio experimentó una caída dramática de 14 por ciento, la segunda peor de su historia. Como ejemplo, la acción de la aerolínea Latam, que anunció una reducción de hasta 90 por ciento de sus operaciones internacionales y del 40% nacional, perdieron un 25 por ciento de su valor.