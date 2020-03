Cierres de fronteras y hasta toque de queda en países de AL

Santiago. Chile anunció este lunes el cierre de todas sus fronteras, en una región que está restringiendo cada vez más la movilidad de ciudadanos para frenar la pandemia del coronavirus, lo que incluye un cierre parcial de fronteras en el bloque Mercosur.

"Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", dijo este lunes el presidente chileno, Sebastián Piñera, en un mensaje en el palacio presidencial, sobre una medida que comenzará a regir este miércoles. El anuncio responde a un fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país, que duplicó el número de contagiados en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 155. Por otra parte, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, integrantes del bloque comercial regional Mercosur, anunciarán este lunes oficialmente el cierre parcial de fronteras, dijo el domingo el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

El lunes Paraguay ya cerró parcialmente sus fronteras con Brasil y Argentina y sus autoridades anunciaron la restricción a la circulación interna de personas entre las 20 horas y 04 horas (23 horas y 07 horas GMT), un virtual toque de queda..

"Quedaron habilitados 13 puestos aduaneros de los 42 que tenemos (con Argentina y Brasil). Solo pueden ingresar los extranjeros residentes, diplomáticos y miembros de organizaciones internacionales", precisó en rueda de prensa la directora de Migraciones, María de los Ángeles Arriola, quien precisó que se permitirá el ingreso de camiones con mercaderías.

La aerolínea chileno-brasileña LATAM, considerada la mayor de América Latina, anunció este lunes una nueva reducción de sus operaciones, en un 70%, ante la menor demanda y las restricciones de viajes impuestas por gobiernos.

Según un conteo de la AFP, en América Latina se llevan registrados 818 casos de coronavirus, y siete muertes ligadas a la pandemia.

Argentina suspende las clases

La noche del domingo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la suspensión de las clases en todo el sistema educativo y el cierre de las fronteras del país, ambos hasta el 31 de marzo.

"Tomamos la decisión de suspender las clases a partir de mañana (lunes) hasta el 31 de marzo, con el propósito de minimizar el tránsito de los alumnos y así, del virus" dijo en conferencia de prensa tras una reunión de gabinete de emergencia.

Aclaró que las escuelas públicas se mantendrán abiertas, "atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, que tienen que ver con el alimento de los alumnos", agregó. En las zonas más desfavorecidas del país, muchos niños tienen su único plato de comida asegurada en las escuelas.

También el domingo, el gobierno de Uruguay anunció que suspenderá "hasta nuevo aviso" la llegada de todos los vuelos provenientes de Europa debido a la epidemia de coronavirus.

"Esta suspensión tendrá efecto a partir del viernes a las 0 horas", indicó el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, quien agregó que solo se permitirá regresar a ciudadanos o residentes uruguayos.

El gobierno había decretado el viernes un cierre parcial de fronteras, con cuarentena obligatoria de 14 días para pasajeros provenientes de países de riesgo o sintomáticos. Las medidas se reforzaron el sábado con la suspensión de clases en todos los niveles de la educación pública y privada durante dos semanas.

Restricciones internas en Ecuador

Colombia, donde el número de contagios prácticamente se duplicó entre el sábado y el domingo, prohibió a partir de este lunes el acceso a su territorio a extranjeros.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia", escribió el domingo el presidente Iván Duque en Twitter.

Ecuador, por su parte, anunció el domingo que la circulación de personas y vehículos queda restringida desde el martes en todo el país.

El presidente, Lenín Moreno, indicó que se permitirá la movilización solo para adquirir alimentos y medicamentos o para acudir a hospitales y sitios de trabajo, luego de que las clases quedaran suspendidas desde el pasado viernes.

En Centroamérica, El Salvador aprobó en la noche del sábado restricciones de garantías constitucionales referentes a la libre movilización y reunión como medida preventiva pese a no tener casos de coronavirus.

Impacto en las bolsas

Las principales bolsas de la región cayeron el lunes a tono con el nerviosismo global por los efectos económicos del avance del nuevo coronavirus, que también desplomó a Wall Street, las bolsas europeas y las plazas asiáticas.

El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se derrumbó un 10.20% a 25.458,80 puntos en la apertura este lunes y la Bolsa de Sao Paulo perdía el lunes más de un 10% tras reanudar sus operaciones interrumpidas por el derrumbe de más de 12% provocado por la crisis sanitaria mundial.