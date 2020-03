Ante los 65 casos de Covid-19, Argentina declara cuarentena

Buenos Aires. El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este lunes una licencia de trabajo para mayores de 60 años, embarazadas y empleados con afecciones de salud crónicas, mientras que se registraron nueve casos nuevos de Covid-19 ascendiendo a 65, todos derivados de personas que llegaron desde el exterior, y el número de fallecidos se ubica en dos, en una jornada en la que el país amaneció con sus fronteras terrestres cerradas y las clases suspendidas en todos los niveles.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD