Es momento de la ciencia y no del estigma, dice la ONU

Madrid. El Covid-19 superó ayer la cifra de 150 mil contagiados, con más de 5 mil 700 decesos, en al menos 137 países. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo que hay que afrontar la pandemia con prudencia y no con pánico , y pidió actuar unidos para reducir la propagación del virus.

Guterres expresó que, frente a esta crisis sanitaria, es natural sentirse ansioso, preocupado o confundido. Es el momento de la prudencia y no del pánico. De la ciencia y no del estigma. De los hechos y no del miedo , sostuvo.

El secretario de la ONU apuntó que la enfermedad puede ser controlada, es posible prevenir infecciones y salvar vidas, aunque se necesitará una acción personal, nacional e internacional sin precedente .

El saldo global de la pandemia es de 5 mil 833 decesos, 156 mil 396 contagios y 73 mil 966 recuperados, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins (https://bit.ly/2wpG0AE).

La cadena CNA (https://bit.ly/38IfDnf) de Singapur refirió, a su vez, que el balance mundial es de 5 mil 833 decesos y 155 mil 93 contagios.

China, que se dice es el país origen de la enfermedad, con 80 mil 844 casos y 3 mil 119 muertos, registra cifras cada vez más bajas diarias de contagio y fallecimientos. Este domingo, hubo 20 infectados, en su mayoría procedentes del extranjero.

El gobierno de Hubei redujo su nivel de alerta sanitaria para todos los condados de la provincia a excepción de Wuhan, que es la única ciudad que sigue en riesgo alto . Varios municipios de la región están reanudando gradualmente el transporte público y reabriendo negocios.

Aunque el brote viral puede ser letal, especialmente para ancianos y personas con patologías previas, la mayoría de los afectados sufren síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Algunos no tienen ningún síntoma y la inmensa mayoría se recuperan.