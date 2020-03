American curios / Razones para cerrar la frontera

Ante el mal manejo del coronavirus que ha hecho Trump, quien primero declaró que todo estaba bajo control , se elogió por su entendimiento de epidemias y proclamó que fue por su audaz decisión de cerrar fronteras que limitó el impacto, y mientras su régimen acusaba a expertos y medios que se atreven a contradecir al mandatario de usar el temor a la epidemia como arma política para hundir al comandante en jefe, cada vez más expertos, políticos y analistas están señalando que uno de los mayores peligros de esta crisis médica es el presidente. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, entre otros, solicitó públicamente a sus ciudadanos no escuchar a la Casa Blanca y sus socios en torno a este crisis.

Por lo tanto, tal vez sea necesario contemplar un cierre de la frontera con Estados Unidos hasta que sus autoridades demuestren la capacidad para manejar esta crisis de salud pública.

Por otro lado, después de que Trump exoneró a varios criminales de cuello blanco hace un par de semanas –incluido el ex gobernador de Illinois que intentó vender una curul del Senado al mejor postor, Michael Milken, quien cometió fraudes financieros, y el ex jefe de policía de Nueva York, quien perpetró fraude en sus impuestos– el New Yorker reportó que México estaba imponiendo mayores controles en su frontera. Informó que el presidente López Obrador puso en alerta a sus agentes fronterizos para evitar el ingreso de estos criminales exonerados, declarando que están trayendo sobornos, evasión de impuestos y crimen organizado . Indicó que se había comunicado con Trump para advertirle en contra de enviar a estos criminales a México: le dije que encontrara lugares para ellos en su gabinete .

El reportaje del cómico Andy Borowitz es satírico, pero tal vez debería considerarse esta medida en serio, ya que en el círculo de socios de Trump cada vez son más los que enfrentan acusaciones judiciales o están bajo investigación, entre ellos su viejo amigo Roger Stone, su ex abogado personal Michael Cohen y su actual abogado privado Rudy Giuliani, todos con antecedentes a nivel internacional en actividades sospechosas y posiblemente corruptas que podrían amenazar a otros países.