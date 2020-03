Confederación Rural Argentina convoca a paro nacional

Buenos Aires. Coincidiendo con lo sucedido a meses de asumir el gobierno, en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Confederación Rural Argentina (CRA) convocó a un paro patronal para la próxima semana alentado desde un principio por la poderosa Sociedad Rural Argentina a la que se sumaron en otras entidades, en rechazo a un aumento de 30 al 33 por ciento de los impuestos para la exportación de soya.

La sorpresa para el presidente Alberto Fernández es que después de negociaciones con las entidades agrarias, la Federación Agraria Argentina (FAA) que reúne a los pequeños productores, favorecidos porque en este caso y dada la enorme diferencia con las grandes empresas se les bajaron los impuestos y ahora decidieron acompañar la medida.

El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, a pesar de reconocer que el gobierno aceptó sus reclamos, sostuvo que se sumaron para “acompañar” a otros integrantes de la Mesa de Enlace, que se creó en 2008 cuando comenzó el paro del campo, con una intención golpista que duró hasta julio de ese año.

Algunas filiales de la FAA se adhirieron a este paro y es posible que éste haya presionado sobre el resto, ya que el gobierno aceptó los reclamos presentados por este sector siempre desfavorecido frente a los verdaderos monopolios de entidades rurales. El dirigente de la FAA justificó que estaba bien lo logrado “pero a muchos no les alcanza”.

En todos los análisis de 2008 surgió detrás del ruralismo el trabajo realizado con los productores por la Fundación Libertad, ligada a las fundaciones de Estados Unidos, por lo cual muchos de esos quedaron comprometidos políticamente.

Achetoni también consideró que esto fue muy apresurado y que había mucha incertidumbre en las bases de cómo se aplicará la segmentación, es decir, la baja que los favorece. Aunque anunció que van a seguir negociando y aún así “vamos a acompañar las medidas de fuerza”.

Hay algunos sectores de la Federación que se oponen a la medida de fuerza y sostienen que el gobierno está ayudando a 74 por ciento de las productores del país, y se preguntan “¿Y nosotros vamos a salir a defender al 33 por ciento que son los productores grandes que tienen otras espaldas, otros márgenes de ganancia?

Hubo fuertes debates y algunos dirigentes decidieron no adherirse al paro. Sebastián Campo, presidente de la FAA de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, calificó a la protesta como un “paro dominguero” al que “no le encontramos explicación” y recordó que la segmentación que el gobierno aceptó “es un reclamo histórico de nuestra Federación y aunque se puede mejorar ya es un reconocmiento a nuestras propuestas". Y sostuvo que no encuentran explicación a este paro, que muchos atribuyen a una campaña casi abierta de los productores grandes que siempre fueron favorecidos por Juntos por el Cambio, y especialmente por el ex presidente Mauricio Macri.

Varios productores de la FAA sostienen que el presidente de la entidad tomó la decisión de no escuchar a las bases. “Es un paro que va atrás de CRA y ésta no nos representa". Esta y otras contradicciones expresadas en estas horas no han podido detener la decisión de los grandes productores de ir al paro.

Por su parte, el presidente advirtió que “el gobierno también tiene una decisión tomada y hay leyes en el Congreso que habilitan al ejecutivo a tomar esta medida”, y destacó la apertura al diálogo mediante la mesa de negociación y la situación en que quedó el país después de cuatro años de gobierno de Macri.