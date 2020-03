Muchos países no hacen lo suficiente contra el coronavirus: OMS

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) deploró el jueves que una "larga lista" de países no está haciendo lo suficiente para combatir el coronavirus, que ya ha matado a cerca de 3 mil personas en el mundo.

"Esto no es un ejercicio. No es el momento de abandonar, no es el momento de hallar excusas, es el momento de ir a fondo" declaró a los medios de comunicación el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien criticó que esa "larga lista" de países no han movilizado todos sus efectivos.