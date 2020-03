Biden se declara "muy vivo" tras su victoria en 10 de los 14 estados

Pero para varios observadores, lo más notable del supermartes fue la respuesta del establishment a la insurgencia de Sanders. “Cualquiera que cuestione la idea de que existe un ‘establishment’ demócrata sólo necesita ver los sucesos de las últimas 48 horas; es una máquina brutalmente eficiente trabajando para preservarse ante un movimiento progresista de base. Si sólo luchara contra los republicanos de la misma manera”, comentó Peter Daou, ex asesor de ese establishment (fue estratega de Hillary Clinton hace cuatro años) y uno de los pocos que se han cambiado al lado de Sanders.

Y como para subrayar las críticas de Sanders contra el establishment apoyado por la cúpula económica, las bolsas de valores se recuperaron ayer con algunos índices subiendo 4 por ciento y la Bolsa de Nueva York avanzando mil 100 puntos, lo cual analistas atribuyeron en gran medida a la bienvenida de la noticia de los resultados que favorecen a Biden.

Otros resultados

En torno a otras contiendas dentro de cada partido realizadas el supermartes para legisladores, la joven progresista Jessica Cisneros asustó al veterano diputado demócrata conservador Henry Cuéllar, quien logró imponerse por un margen muy cerrado.

Del lado republicano, un Bush (nieto del ex presidente George HW Bush) fracasó en Texas. El ex procurador general de Trump Jeff Sessions, quien trata de recuperar su curul en el Senado en Alabama, enfrenta una segunda vuelta. Su ex jefe decidió atacarlo de nuevo por tuit, al no perdonarlo por haberse recusado y no frenar la investigación sobre la interferencia rusa a favor de su campaña presidencial.

Voto inútil

En tanto, en el país que se proclama ejemplo mundial de la democracia, aún no funciona la infraestructura electoral. El martes, tanto en Texas como California había lugares en que la espera en filas era hasta de tres horas o más por problemas con el funcionamiento de algunas máquinas en las casillas. Algunos provocaron sospecha, ya que estaban ubicadas en zonas más liberales, o con amplios sectores latinos y afroestadunidenses.

Expertos advierten que es un mal augurio para las elecciones generales, ya que en algunos casos los problemas son percibidos como parte de un intento de suprimir el voto de algunos segmentos del electorado, y de nuevo poniendo en duda si en este país se respeta el principio básico de una persona, un voto .

La próxima ronda de primarias es el martes 10, en Michigan, el estado de Washington, Missouri, Idaho, Misisipi y Dakota del Norte.