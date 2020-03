Parlamento de Chile aprueba paridad de género para constituyente

Santiago. Acorde con los vaticinios y cual profecía auto cumplida, el fin de las vacaciones estivales en Chile y el inicio del año escolar (excepto las universidades) y en general de las actividades políticas, están reimpulsando las protestas sociales con alteraciones en el orden público, produciendo enfrentamientos que han dejado esta semana más de 300 detenidos sólo en Santiago.

La próxima prueba de fuego tendrá lugar el domingo 8 de marzo, cuando están anunciadas marchas por el "Día internacional de la mujer", antesala de una huelga feminista el día lunes 9, concebidas como grandes actos pro "apruebo", de cara al plebiscito del 26 de abril, cuando se decidirá si los y las chilenas avanzan a un proceso constitucional.

En la antesala, el presidente Sebastián Piñera, fiel a su patentado estilo de frases desafortunadas, lanzó apenas el lunes la más reciente y que puede ser la gota que derramará el vaso. “A veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas (…). Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra”, dijo, ante el estupor de quienes le rodeaban.

Ese torpe comentario, hecho para peores durante la promulgación de una ley que sanciona la violencia machista durante el noviazgo, ha terminado por funcionar como la convocatoria definitiva para las manifestaciones que se escenificarán en decenas de ciudades del país.

De modo que la puesta en escena de la "Ley Gabriela" -denominada así porque fue impulsada por el asesinato en 2018 de la joven de 17 años Gabriela Alcaíno y de su madre a manos de un ex novio de la menor-, se convirtió en otro fiasco gubernamental pese a intentos por remediarlo.

Pero nada de ello sirvió y el padre de la joven, Fabián Alcaíno, dijo que las de Piñera “son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”, agregando que los abusadores "tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos”.

La caliente antesala del 8 de marzo precipitó que el Parlamento, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, aprobara este miércoles, luego de tres meses inciertos, una ley que garantiza la paridad de género en la convención constitucional que redactaría la nueva constitución a partir de octubre, cuando se elijan los y las asambleístas. En la Cámara el proyecto recibió 98 votos (requería 93), incluidos 16 de diputados oficialistas; y en el Senado 27 (necesitaba 26), de los cuales cuatro gubernamentales, mientras que seis derechistas lo rechazaron y cuatro se abstuvieron.

"Lo del presidente fue muy desafortunado en la antesala del 8 de marzo. Pero ese hecho político pasa a ser poco relevante frente a la aprobación muy contundente hoy de la paridad de género que dividió al oficialismo. Eso cambia el escenario para el domingo que va a ser una jornada para reivindicar las deudas de género pero también de celebración, porque parecía imposible lograr una constituyente paritaria", afirma la politóloga Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21.

Al caliente ambiente de marzo se suma ahora la utilización gubernamental del coronavirus, del cual hasta ahora se detectaron tres casos en el país, cuando el ministro de Salud, Jaime Máñalich, declaró hoy su "preocupación" de que la propagación pueda afectar la realización y legitimidad del plebiscito de abril. De inmediato, la oposición lo acusó de hacer "terrorismo sanitario".

Al respecto, Gloria de la Fuente dice que "la legitimidad está dada por el camino institucional que se ha dado" y considera "profundamente desafortunado" vincular esa enfermedad al plebiscito, dado que no hay antecedentes para generar ese temor y porque "frente a la sicosis que hay en el mundo", las autoridades deberían esmerarse por generar tranquilidad.