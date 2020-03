En el 'supermartes', la contienda se centró entre Biden y Sanders

Miércoles 4 de marzo de 2020. Nueva York. Los cinco aspirantes a la nominación demócrata para candidato presidencial batallaron este supermartes –cuando se celebra el mayor número de elecciones primarias en un solo día– de costa a costa, en lo que se ha convertido en una pugna abierta entre la cúpula del partido y el insurgente Bernie Sanders.

Durante las últimas 72 horas, los ahora ex precandidatos Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y Beto O’Rourke, junto con una amplia gama de legisladores y figuras demócratas, incluidos ex funcionarios del gobierno de Barack Obama, alineados con la cúpula del partido, han respaldado la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden, después de que su triunfo en Carolina del Sur el sábado resucitó su casi moribunda campaña, en un explícito e intenso esfuerzo por cerrar filas para frenar a Bernie .

La campaña de Sanders no estaba sorprendida. El precandidato comentó a periodistas el lunes que “esto no es un secreto…. el establishment político se está uniendo, y hará cualquier cosa; todos se están poniendo nerviosos de que la gente trabajadora se ha puesto de pie” con su campaña.

Catorce estados y un territorio realizaron elecciones primarias, con mil 357 delegados en juego (se requieren mil 991 para ganar la nominación en la convención nacional). Es un día que definirá el futuro inmediato del concurso entre los demócratas, y que a partir de ahora cambiará la narrativa política.

Los escenarios al inicio de esta jornada electoral eran: que Sanders acabara la noche con una ventaja en el número de delegados que ya nadie lo podría alcanzar antes de la convención; o que el aparato de la cúpula demócrata lograra frenar el ímpetu del socialista democrático y poner en duda su posición al frente de la competencia hasta ahora. Con las tendencias al cierre de esta edición, pareciera que sucedió lo segundo.

Poco a poco, las proyecciones sobre los triunfos empezaron a llegar a lo largo de la noche: Biden ganó en los estados sureños de Virginia, Carolina del Norte, Alabama y Tenesi (los últimos tres pierden importancia en una elección general, ya que son bastiones republicanos). A la vez, sorprendió a Sanders y a Elizabeth Warren al ganar Massachusetts, el estado de la candidata, quien parece quedará en tercer lugar, después de Sanders. También obtendrá la mayoría en Oklahoma y Minnesota (este último un golpe contra las expectativas de Sanders).

Pero Sanders ganó el premio mayor del día, California, donde 415 delegados están en juego (30 por ciento del total del supermartes), según proyecciones, aunque no se sabrá por días por cuál margen, de lo que depende el número de delegados obtenidos. También prevaleció en Colorado, Utah y su propio estado de Vermont, al cual representa como senador federal.

Al cierre de esta edición, toda la atención estaba en Texas –el segundo premio más grande de la noche con 228 delegados en juego–, donde el margen entre Sanders y Biden era muy cerrado como para ofrecer una proyección.