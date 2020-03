Supermartes, el 'establishment' contra Sanders

Nueva York. Los ahora cinco aspirantes a la nominación demócrata para candidato presidencial batallaron este supermartes -cuando se celebra el mayor número de elecciones primarias en un solo día- de costa a costa, en lo que se ha convertido en una pugna abierta entre la cúpula del partido y el insurgente Bernie Sanders.

Durante las últimas 72 horas, los ahora ex precandidatos Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y Beto O’Rourke, junto con una amplia gama de legisladores y figuras demócratas, incluyendo ex funcionarios del gobierno de Barack Obama, alineados con la cúpula del partido, han endosado la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden, después de que su triunfo en Carolina del Sur el sábado resucitó su casi moribunda campaña, en un explícito e intenso esfuerzo de cerrar filas para “frenar a Bernie”.

La campaña de Sanders no estaba sorprendida. Sanders comentó a periodistas el lunes que “esto no es un secreto…. el establishment político se está uniendo, y hará cualquier cosa y todo, se están poniendo nerviosos de que la gente trabajadora se está poniendo de pie” con su campaña.

Catorce estados y una territorio realizaron sus elecciones primarias, con mil 357 delegados en juego (se requiere mil 991 para ganar la nominación en la convención nacional). Es un día que definirá el futuro inmediato del concurso entre los demócratas, y que a partir de hoy cambiará la narrativa política.

Los escenarios al inicio de esta jornada electoral eran: que Sanders acabara la noche con una ventaja en el número delegados que ya nadie lo podría alcanzar antes de la convención; o que el aparato de la cúpula demócrata lograría frenar el ímpetu del socialista democrático y poner en duda su posición al frente de la competencia hasta ahora. Con las tendencias al cierre de esta edición, pareciera que sucedió lo segundo.

Poco a poco, las proyecciones sobre los triunfos empezaron a llegar a lo largo de la noche: Biden ganó en los estados sureños de Virginia, Carolina del Norte, Alabama y Tennessee (los último tres pierden importancia en una elección general ya que son bastiones republicanos). A la vez, sorprendió a Sanders y a Elizabeth Warren al ganar Massachusetts, el estado de la candidata Warren, quien parece quedará en tercer lugar después de Sanders. Tambien obtendrá la mayoría en Oklahoma y Minnesota (este último un golpe contra las expectativas de Sanders).

Pero Sanders ganó el premio mayor del día, California, donde 415 delegados están en juego (un 30 por ciento del total del supermartes), según proyecciones -aunque no se sabrá por días por cuál margen de lo que depende el número de delegados obtenidos. Tambien prevaleció en Colorado, Utah y su propio estado de Vermont al cual representa como senador federal.

Al cierre de edición, toda la atención estaba en Texas -el segundo premio más grande de la noche con 228 delegados en juego- donde el margen entre Sanders y Biden estaba demasiado cerrado para ofrecer una proyección.

El multimillonario Michael Bloomberg estaba observando si su inversión, de casi 500 millones de dólares hasta la fecha en la eleccion, compró lo que deseaba. Hasta el cierre, solo ganó el territorio de Samoa Americana, y casi en todos los demás no consiguió superar un tercer lugar.

La otra precandidata progresista Elizabeth Warren estaba esperando ver si los resultados serían suficientes para permanecer en esta competencia después de esta noche, en la que ni logró ganar su propio estado de Massachusetts. La quinta candidata, Tulsi Gabbard, permanece en el juego pero sin ningún efecto.

Los factores que determinaran los resultados finales de esta competencia estado por estado que no concluye sino hasta junio son la participación de diversas bases y sectores del Partido Demócrata. Los triunfos de Biden esta noche en varios estados y el sábado pasado dependían de la lealtad de bases afroestadunidenses y de votantes de mayor edad.

Sanders depende y apuesta a movilizar sectores que nos suelen participar en altos números, pero que son parte de la columna vertebral de su movimiento: los jóvenes y los latinos. Su ventaja en las encuestas y proyecciones en estados como California y Texas reflejan eso (por ejemplo, un abrumador 84 por ciento de latinos jóvenes votaron por él en California, según encuestas de salida de casilla).

Delegados

Vale subrayar que estos concursos son para acumular delegados, y no solo ganar la mayoría del voto popular en un estado. Los delegados son distribuidos en proporción al voto obtenido (un candidato tiene que superar el 15 por ciento del voto para empezar a obtener delegados). Por lo tanto, aunque se anuncie el ganador de cada estado, eso no implica que obtenga todos los delegados en juego en ese estado sino el mayor número de ellos, y lo que a veces es más importante es el margen de esos triunfos.

Por ello, aunque algunos estados reportaran resultados rápidamente, y en otros los medios harán proyecciones con base al voto parcial y encuestas de boca de urnas, la distribución total no se sabrá hasta tener el conteo completo. En algunos casos, como California, es posible que no se sabrá el resultado final por días o más -y ese el premio mayor del día, con 415 delegados en juego (un 30 por ciento del total en juego en todos los concursos del supermartes).

Otros concursos

Además de la batalla entre aspirantes a la candidatura presidencial, también se realizaron primarias entre demócratas para puestos legislativos donde también hubo desafíos de la cúpula demócrata por insurgentes progresistas. Entre los más notables es la de Jessica Cisneros, hija de inmigrantes mexicanos y abogada de migrantes, ganó en Laredo contra el veterano diputado federal Henry Cuéllar quien ha sido criticado por su alineamiento con Trump en varios rubros.

Cisneros es parte de una nueva generación progresista que está retando al establishment tanto del partido como de la cúpula política en Washington.