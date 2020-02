Califica Trump de "gran victoria" condena de Weinstein

Nueva Delhi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "gran victoria" para las mujeres la condena del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por agresión sexual y violación y aseguró que envía "un mensaje muy fuerte".



"Desde el punto de vista de las mujeres creo que fue algo grande, dijo Trump desde India, donde realiza una visita de Estado". "Fue una gran victoria y manda un mensaje muy fuerte", añadió.



Trump destacó que no es un "admirador" de Weinstein, insistiendo en la cercanía de éste con los demócratas. "Michelle Obama lo adoraba, Hillary Clinton lo adoraba", afirmó.



El productor de cine independiente fue condenado el lunes por un tribunal de Nueva York por agresión sexual y violación, pero evitó los cargos más graves (violación en primer grado y depredación sexual). No obstante, el veredicto fue aplaudido por el movimiento #MeToo y varias de sus acusadoras.



Weinstein, de 67 años, fue recluido de inmediato en la prisión de Rikers Island, donde esperará la decisión sobre su pena, prevista para el 11 de marzo. Enfrenta una condena de hasta 29 años de prisión.



El jurado tenía que decidir en base al testimonio de tres mujeres, entre los de más de 80 que lo acusaron de acoso o agresión sexual.



Finalmente, lo declararon culpable solamente de los dos cargos menos graves, por la agresión sexual a la ex asistente de producción Mimi Haleyi, en 2006, y de violación a la aspirante a actriz Jessica Mann, en 2013.



En cambio, exoneraron al productor de un cargo más grave también vinculado al caso de Mann, y sobre todo, de la circunstancia agravante de comportamiento "depredador".



Weinstein es el primer procesado declarado culpable en un caso pos-MeToo. La condena, en abril de 2018, al actor Bill Cosby fue resultado de un juicio comenzado en 2015, antes del surgimiento de del movimiento anti-agresiones sexuales, en octubre de 2017.