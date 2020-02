Aplaza China sesión de su Asamblea por epidemia de coronavirus

Pekín. China decidió este lunes aplazar, por primera vez en décadas, la sesión anual de Asamblea Nacional Popular (ANP) debido a la epidemia del nuevo coronavirus.

En breve se fijará una nueva fecha para la reunión del Parlamento, indicó el comité permanente de la ANP.

El encuentro de la ANP, importante reunión tradicional del régimen comunista chino, debía comenzar como todos los años el 5 de marzo, una fecha establecida en 1985.

Se autoriza a no residentes sanos en Wuhan a salir de la ciudad

Los no residentes de la ciudad china de Wuhan, que quedaron atrapados por la cuarentena para contener la epidemia del nuevo coronavirus, fueron autorizados a viajar en caso de no presenten síntomas y no hayan estado en contacto con pacientes, informaron el lunes autoridades locales.

La capital de la provincia de Hubei, con sus 11 millones de habitantes, es considerada el epicentro del brote del coronavirus y ha estado en cuarentena desde el 23 de enero, cuando las autoridades cortaron los transportes públicos de entrada y salida.

Wuhan renunció a disminuir las medidas de cuarentena que se aplican desde hace un mes, desdiciéndose del anuncio que se había hecho horas antes.

La metrópolis de 11 millones, aislada de facto desde el 23 de enero, había anunciado que los no residentes podrían salir de la ciudad bajo ciertas condiciones. Este anuncio fue declarado "inválido", precisó el ayuntamiento más tarde en un comunicado.

Prohíbe "completamente" el comercio y el consumo de animales salvajes

China decidió el lunes prohibir "completamente" y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, un práctica que supuestamente contribuyó a la propagación del nuevo coronavirus.

El comité permanente del Parlamento chino se reunió el lunes y aprobó una propuesta "para prohibir completamente" el comercio de animales salvajes, "abolir la mala costumbre de sobreconsumir animales salvajes y proteger de forma eficaz la salud y la vida de la población", informó la televisión estatal.

Los temores sobre una pandemia de coronavirus aumentaron el lunes tras el informe de incrementos agudos de nuevos casos en Irán, Italia y Corea del Sur. Los países del Golfo Pérsico Kuwait y Bahrein también han confirmado sus primeros casos, aumentando las preocupaciones por la continua propagación del virus. Infografía Graphic News