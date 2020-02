Protestan en calles de Londres contra extradición de Assange

Londres. Centenares de personas desfilaron este sábado en el centro de Londres para reclamar que no se extradite a Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuyo caso será examinado por un juez a partir del lunes.

La justicia londinense examinará a lo largo de una semana la reclamación de Estados Unidos, que pide se le entregue al polémico militante australiano para poder juzgarlo por la difusión de una masiva cantidad de archivos clasificados en 2010 sobre las campañas militares en Afganistán e Irak.

Assange, de 48 años, se enfrenta en Estados Unidos a 18 cargos, 17 de los cuales relacionados con espionaje. Podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel.

La marcha en Londres se inició ante las oficinas del gobierno australiano y luego continuó hasta el parlamento, donde se celebró un mítin.

"El periodismo no es un crimen" gritaron algunos de los manifestantes. En la marcha había pancartas que se burlaban del primer ministro británico, Boris Johnson.

"We're here so that unarmed truth has the final word. So that Julian's sentence ends neither with a bang nor with a whimper, but with a majestic, a marvellous full stop."