Primera cumbre entre gobiernos de España y Cataluña por conflicto

Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, realizó su primera visita a Cataluña desde su toma de posesión, en lo que se convirtió en el primer acercamiento con los independentistas catalanes con el objetivo de destensar y encausar el conflicto político que vive la región desde hace más de un lustro.

El mandatario español fue recibido con el protocolo habitual que despliega la Generalitat para recibir a un jefe de Estado extranjero, en un gesto del independentismo por reivindicar su leit motiv político desde hace una década: celebrar un referendo de autodeterminación que abra la puerta a la creación de un Estado propio y la separación definitiva de España.

Sánchez viajó a Barcelona obligado por sus propias necesidades políticas -los diputados de los partidos separatistas catalanes son vitales para sacar adelante en el Congreso de los Diputados sus iniciativas parlamentarias, sobre todo los presupuestos-, pero también para hacer realidad una iniciativa que convirtió en uno de los ejes centrales del debate de investidura: convertir esta legislatura en la del diálogo entre los territorios.

A pesar de las críticas que recibió el mandatario español por viajar en primer lugar a Cataluña para reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, a quien le fue suspendida el acta de diputado tras ser condenado por un delito de desobediencia y que en poco tiempo convocara elecciones y desaparecerá de la vida política catalana, Sánchez visitó Barcelona con el núcleo duro de su gobierno. A su encuentro con Torra además llevó una lista de competencias y atribuciones que tiene prevista destrabar para hacer aún más fuerte a la autonomía catalana, además de iniciar antes de que acabe febrero una mesa de diálogo entre los dos gobiernos que vaya poniendo en marcha estas iniciativas, con fecha y método.

Más allá de las discrepancias profundas de ambos gobiernos, la cumbre bilateral sirvió para descongelar unas relaciones atascadas durante meses, entre otras cosas porque el propio Sánchez también se comprometió a convocar la comisión bilateral Generalitat-Estado, recogida en el Estatuto de Autonomía, para abordar asuntos como financiación o traspaso de competencias. Por lo tanto, la distensión se encarrilará a través de esos dos planos de interlocución. El tono que se dirigieron ambos mandatarios fue cordial. Incluso Sánchez se comprometió a encabezar él mismo la primera reunión de la citada mesa de gobiernos, para darle un impulso aún más fuerte a sus negociaciones.

Torra, sin embargo, se mostró algo decepcionado de que el presidente español no hubiera sido más concreto en los dos asuntos que copan la agenda de los partidos independentistas catalanes: la convocatoria de un referendo de independencia, con el amparo y el beneplácito del gobierno español, y que se apruebe lo antes posible una amnistía general que beneficie tanto a los políticos catalanes presos por su participación en la declaración unilateral fallida de octubre de 2017 como a los que se refugiaron en otros países para no ser juzgados por la justicia española, entre ellos el propio ex presidente Carles Puigdemont.

El éxito de esta reunión y de la futura mesa de gobiernos serán cruciales para la estabilidad de la legislatura y del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), una vez que su debilidad parlamentaria le obliga a depender de las formaciones independentistas catalanas y vascas.