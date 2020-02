Opositores de Evo Morales impugnarán su candidatura al Senado

La Paz. Adversarios políticos del ex presidente Evo Morales anunciaron que impugnarán su candidatura al Senado, amparados en que el ex mandatario, refugiado en Argentina, no reside en Bolivia como exige la Constitución.

"Vamos a impugnar ese registro (inscripción), porque está claro que Evo Morales no es residente en el país", afirmó el senador Oscar Ortiz, del partido de la presidenta Jeanine Áñez, quien recordó que la carta magna establece como requisito a los candidatos vivir de forma permanente en la región por la que se postulan al menos los dos años anteriores a la elección.

El líder cívico de Cochabamba, Juan Flores, uno de los opositores del exgobernante, señaló que "según las leyes, él no es ni puede ser candidato, está inhabilitado, porque lo prohíbe la Constitución".

Morales dimitió el 10 de noviembre, en medio de una fuerte convulsión social y se asiló un día después en México. Desde el 12 de diciembre está en Argentina como refugiado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió el lunes listas de candidatos de ocho alianzas y partidos políticos para presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

El Movimiento al Socialismo (MAS) presentó a Morales como postulante para senador por el departamento de Cochabamba, centro del país y donde se encuentra su inexpugnable feudo electoral, la región cocalera del Chapare.

El TSE tiene plazo hasta el próximo lunes para revisar si los candidatos cumplieron los requisitos que exige la ley.

El diputado del MAS, Sergio Choque, dijo que es el organismo electoral "el que tiene que resolver estos aspectos".

Al escollo legal en el TSE, el diputado oficialista Tomás Monasterio agregó otro en la vida política de Morales, al presentar este miércoles ante la embajada de Estados Unidos en La Paz una solicitud para que la DEA investigue al exgobernante por supuestos delitos de narcotráfico.

"Presenté una solicitud formal para la apertura de una investigación por el delito de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales Ayma, porque existen antecedentes de sobra de que nuestro país vivió un narcoestado", aseguró.

Mencionó, aunque no aportó pruebas, que "en nuestro país han estado operando organizaciones criminales como el brasileño PPC" y células "terroristas" de las colombianas FARC y peruanas del MRTA. "Existió un entorno dentro del Movimiento al Socialismo que estaría involucrados en estos hechos", acotó.