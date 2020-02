Palestina debe acatar el plan de paz: EU

Washington. El yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, aseguró ayer que si los palestinos no cumplen con algunas de las condiciones del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Israel no debería arriesgarse a reconocerlos como Estado , mientras el movimiento islamita Hamas y la oposición en Gaza crearon la Comisión Nacional Suprema, para responder al proyecto destinado a Medio Oriente.

En entrevista con la cadena CNN, Kushner explicó por qué los palestinos debían tener, antes de obtener un Estado independiente, una prensa libre, elecciones, libertad de religión, justicia independiente y un sistema financiero sólido.

Fareed Zakaria, presentador del programa, aseguró al asesor que no hay ningún país árabe que cumpla con estos criterios, ciertamente no Arabia Saudita o Egipto . El funcionario respondió que los territorios palestinos equivalen a un Estado policial, no a una democracia floreciente .

Kushner amenazó: para los palestinos, si quieren que su gente viva una vida mejor, ahora tenemos un marco para hacerlo , y agregó que si no piensan que pueden mantener estos estándares, entonces no creo que podamos lograr que Israel se arriesgue a reconocerlos como Estado .