Divide a diputados discurso del rey Felipe al abrir legislatura española

Madrid. El jefe del Estado español, el Rey Felipe VI, inauguró la décimo cuarta legislatura española en una sesión solemne en el Congreso de los Diputados, en la que durante su discurso invocó a la “unidad” para asumir una “nueva realidad” de “mayor pluralismo” en la que no debe prevalecer la idea de “unos contra otros”. El acto oficial estuvo marcado por la ausencia y el desplante de 49 diputados de los grupos independentistas catalanes, vascos y gallegos, que firmaron un manifiesto en el que acusaron al monarca de “franquista”.

El acto con el que se inició la nueva andadura parlamentaria española ofreció la imagen de un hemiciclo repleto, en el que también estaban todos los miembros del nuevo gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, incluidos los cuatro ministros que proceden de las filas de Unidas Podemos (UP), entre ellos su máximo líder, Pablo Iglesias. A diferencia de hace cuatro años, cuando los dirigentes de la formación morada acudieron al discurso del Rey Felipe VI pero al final de su alocución decidieron permanecer sentados y no aplaudir, en esta ocasión la cúpula de UP se puso de pie y aplaudió al monarca. Al menos así lo hicieron los cuatro miembros del gobierno -Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón y Yolanda Díaz.

El monarca advirtió durante su discurso que “la nueva realidad, derivada de ese mayor pluralismo representativo, requiere el pleno desenvolvimiento de nuestro régimen parlamentario. Y la esencia del parlamentarismo es el acuerdo; como también lo es el ejercicio del control político por la oposición. Pactar y controlar, acordar en unos asuntos y disentir en otros, son consustanciales a nuestro régimen parlamentario en el que la diversidad de ideas y opiniones va unida al común respeto a nuestros valores constitucionales”.

Y añadió que “para caminar por esa senda tenemos la base más firme con la que España ha contado en nuestra más reciente historia: nuestra Constitución, que ha sido el lugar de encuentro de todos los españoles, de diferentes modos de entender y sentir España, con una inequívoca vocación integradora e incluyente a la vez que respetuosa con nuestra pluralidad y diversidad territorial”. En este sentido apeló a un “encuentro simbólico de todos los españoles, de sus anhelos y preocupaciones, de sus ilusiones y esperanzas. España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece”.

En las antípodas del discurso del monarca se situaron los 49 diputados de las formaciones Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), CUP, EH-Bildu y Bloque Nacionalista Galego (BNG), que además de no acudir a la ceremonia publicaron un manifiesto que titularon “No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas”. Y en el escrito advirtieron que “la monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa”, al sostener que la sociedad catalana, vasca y gallega “rechazan mayoritariamente la monarquía” porque se sustenta en el objetivo de “imponer la unidad de España y sus leyes, negando los derechos civiles, políticos y nacionales”. También acusan al Rey Felipe VI de tener una raíz “franquista”.