Muere abuela de Plaza de Mayo; miles la despiden

Buenos Aires. Este domingo fueron despedidos los restos de Berta Schubaroff, quien murió a los 92 años siendo integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y cuyo hijo Marcelo Gelman y su esposa embarazada de siete meses, María Claudia García Irurueta Goyena, fueron secuestrados por la dictadura militar en 1976 y desaparecidos en Argentina y en Uruguay respectivamente, donde la joven tuvo a su hija en un centro clandestino de Montevideo y la niña fue apropiada por los militares uruguayos, en el marco de la 'Operación Cóndor' y entregada a la familia de un policía de ese país.

En el año 2000 fue encontrada después de una larga búsqueda la joven Macarena Gelman, en Montevideo, por su abuelo el poeta Juan Gelman –ex esposo de Berta– fallecido en México en 2014.

El 24 de agosto de 1976 fue allanada la casa de Berta, secuestrada su hija Nora Gelman, a pesar de estar discapacitada y seriamente afectada por un accidente, y con ella fueron a buscar a su hermano y la esposa de éste, siendo llevados al siniestro Centro de Detención Automotores Orletti, sede de la 'Operación Cóndor' en Buenos Aires.

Nora fue dejada en libertad lurgo de dos días. Berta –separada de Gelman, quien perseguido estaba fuera del país-–comenzó la búsqueda de su hijo y su nuera, con la madre de ésta y como todas las madres y abuelas recorrió comisarías y hospitales, golpeó puertas inútilmente y también viajó a España.

En esta historia conmovedora, los restos de Marcelo Gelman fueron identificados en 1989 por el equipo de Antropología Forense, después de ser encontrados en un barril sumergido en el río San Fernando, en el conurbado bonaerense. María Claudia fue separada de su pequeña hija y hasta hoy continúa desaparecida en Uruguay.

En un comunicado, las Abuelas de Plaza de Mayo despidieron con "profunda tristeza a la Abuela Berta” a la que agradecieron “la lucha colectiva que abrazó desde el día en que la dictadura comenzó a perseguir a su familia".

"Berta pudo abrazar a su nieta, Macarena Gelman, en el año 2000. Fue una compañera entrañable que en cada reunión sabía desplegar la dosis justa de calidez y alegría para apaciguar el dolor de cada una de nuestras historias (…) Macarena pudo conocer a su familia, compartir momentos con sus abuelos, su tía Nora y su primo Jorge”, señalaron y destacaron la alegría de Berta porque Macarena también lucha por la memoria, la justicia, los derechos humanos. Fue legisladora por el Frente Amplio y testimonió en los juicios sobre la 'Operación Cóndor'.

La verdad llega a Jujuy

En tanto, un grupo de diputados peronistas del Frente de Todos de la provincia de Jujuy preparan un juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, quien en confesiones a una persona cercana desnudó la verdad sobre la prisión de la dirigente social Milagro Sala y otras militantes del Movimiento Tupac Amaru, al confirmar que están detenidas por decisión del gobernador Gerardo Morales, de la alianza derechista opositora Cambiemos, (actual Juntos por el Cambio) y admitir que no se comprobó la supuesta malversación de fondos entregados por el gobierno nacional a la Tupac para la construcción de viviendas por primera vez en la historia de esa provincia para los más pobres, las que están ahí como una prueba real.

Los audios de estas confesiones del magistrado fueron entregados a la revista digital “El Cohete a la Luna” y en estos Baca reconoce la subordinación judicial a las órdenes del gobernador Morales, quien decidió detener a Sala, el 16 de enero de 2016 en el marco de una manifestación pacífica frente a la gobernación por un reclamo de justicia ante la persecución sobre los integrantes de la Tupac Amaru y de las cooperativas de vivienda. Acusaron a Milagro por "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real" y desde entonces le crearon a ella y a varias mujeres que la habían ayudado a levantar miles de viviendas, una cantidad de causas falsas.

Las arbitrariedades cometidas contra Sala y otras detenidas se convirtieron en una constante violación a los derechos humanos, encarceladas bajo condiciones inhumanas. Algunas ahora están en prisión domiciliaria, sin poder salir ni trabajar y sus familia están en la indigencia.

Ni el gobierno de Macri ni el de Jujuy cumplieron con las resoluciones de organismos internacionales que certificaron las denuncias de abogados y organismos de derechos humanos, sobre esta situación “aberrante”. Tampoco lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la la nación.

Por lo que el dirigente político, escritor y médico, Jorge Rachid, que atiende a los presos políticos de Jujuy y de otras cárceles aquí y en la provincia de Buenos Aires, encabezará mañana una huelga de hambre por tiempo indeterminado a la que se sumarán sindicalistas, políticos, luchadores por los derechos humanos, por la libertad de todos los presos políticos ante el Palacio de Justicia en esta capital, en reclamo no al gobierno sino a la justicia, bajo la consigna "no hay democracia ni República si no hay justicia (...)la Corte Suprema tiene la palabra”.