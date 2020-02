Presidente de Argentina desmiente diferencias con el Papa por aborto

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández debió salir a rebatir la información falsificada sobre un supuesto “conflicto” entre el mandatario y el papa Francisco por el tema del aborto, lo que nunca se habló durante una “cálida reunión” entre ambos, y reafirmó la disposición que demostró el sumo pontífice para ayudar al gobierno en su recorrido para buscar una solución al grave problema de la pobreza y otras situaciones críticas, como la millonaria deuda externa que dejó su antecesor, el empresario Mauricio Macri.

Mientras una mayoría de los medios de comunicación destacaron la importancia de esta reunión, los diarios Clarín y La Nación, que continúan con su campaña contra este gobierno y la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, titularon hoy sobre este supuesto conflicto.

“La verdad que no logro entender por que tanta vocación de querer confundir las cosas. Si hay algo que no hago es mentir. Con el Papa, el tema del aborto no se abordó. El secretario de Estado hizo un comentario sobre cuál es la posición de la Iglesia, que ya todos conocemos. Todos saben mi posición, que no es una posición en contra de la Iglesia, simplemente es una posición sobre salud pública”, dijo el mandatario a una radio local

Destacó Fernández que no entiende “por qué se esmeran en tratar de hacer parecer un conflicto donde no existe. La única explicación que hay es que muchos necesitan que la discrepancia impere en Argentina".

El propio Vaticano diplomáticamente dejó en claro que no se habían abordado esos temas. Diversos analistas consideraron este sábado que se trataba de “una estocada” en momentos en que el mandatario y el ministro de Economía están intentando resolver uno de los más grave problemas, como es la deuda “insostenible” que dejó el gobierno anterior y que incluso compromete la soberanía del país.

Vacunas y computadoras retenidas

En este marco de situación, al hallazgo de millones de vacunas retenidas en puertos y aeropuertos por el gobierno de Macri, mientras faltaban en todo el país, se convirtió en un escándalo político, agravado hoy al encontrar abandonadas en un depósito del Correo Argentino, cien mil computadoras notebook que debían ser entregadas a los estudiantes dentro del plan que había desarrollado el gobierno de Fernández de Kirchner bajo el nombre de “Conectar Igualdad”.

El hallazgo sorprendió a todos, porque debían haberse entregado en 2016-2017, lo cual configura un delito de negligencia y abandono en los planes educativos, que han sido desmontado en muchos lugares del país. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que ya dispuso las medidas administrativas para establecer quiénes fueron los responsables de mantener las computadoras abandonadas, algunas con las baterías sulfatadas, lo que indica que habían estado guardadas mucho tiempo.

Salta, “zona de desastre”

Un grupo de legisladores acaba de presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional para declarar “zona de desastre” el norte de la provincia de Salta, donde seis niños de comunidades indígenas murieron por desnutrición y a causa de graves problemas de pobreza e indigencia que afrontaron en los últimos años.

El proyecto propone declarar en situación de zona desastre hídrico, alimentario, sanitario, económico y social los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín a raíz de la muerte evitable de los niños, considerando que esto esto inevitable ya que el gobierno de la provincia de Salta, a través del Ministerio de Salud, busca deslindar responsabilidades, pretendiendo hacer creer a la población de que las muertes de los niños son sólo casos aislados.

El analista económico Raúl de la Torre, dijo este sábado en Página 12 que “es evidente el desafío del gobierno (de Alberto Fernández) para rescatar al país del desastre económico en el que lo sumergió el macrismo que es tremendo”, especialmente en lo referido a la deuda externa.

“Lo que en cambio recién se va conociendo, y de a poco, es el inconmensurable estado de deterioro y desmembramiento en el que fue dejada la estructura del Estado por parte de la gestión de Cambiemos" y menciona abandono, desidia y otros problemas que llevó al debilitamiento estatal.

Analiza que “un caso emblemático de esta ausencia de voluntad política para perseguir objetivos públicos estuvo dado en el Banco Nación que abandonó las políticas crediticias de respaldo a la producción de pequeñas y medianas empresas, tanto del campo como de la industria y en estas dos últimas semanas se conoció que había concentrado el 20 por ciento de su patrimonio computable en créditos a una sola empresa la firma Vicentin.”

Precisamente Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal por “defraudación al Estado” ante el juzgado de Luis Rodríguez contra el ex presidente Mauricio Macri, el ex titular del banco de la Nación, Javier Gonzáles Fraga, la ex secretaria de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y otros ex altos funcionarios, al descubrir gravísimas irregularidades en los préstamos de esa institución bancaria a la mega empresa agroindustrial Vicentín SAIC, que fue la que mayor cantidad de dinero aportó a la campaña de Juntos por el Cambio en las internas de 2019.

La denuncia es sobre el crédito de 18 mil 370 millones de pesos que el titular del BN otorgó a la empresa agroexportadora una de las cinco cerealeras más grandes que operan en el país que no pagó el préstamo y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, a cuatro días de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández.