Finalizan batallas verbales en juicio de destitución contra Trump

La batalla legal y política dentro y fuera del juicio político de Donald Trump está por culminar este viernes en una votación sobre si convocar a testigos y solicitar más documentos oficiales como desean los demócratas, o proceder de una vez, como quieren los republicanos, a la conclusión del juicio y la exoneración del presidente de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Al final del día, los republicanos parecían confiados en que ya tienen los votos para evitar la invitación de testigos claves de la Casa Blanca a comparecer en el juicio. La decisión anunciada anoche por uno de los senadores republicanos relevantes, Lamar Alexander, de que votará en contra de la medida de más testigos, casi sella ese resultado.

El liderazgo republicano intensificó sus esfuerzos desde el domingo para frenar la posibilidad de que por lo menos cuatro de sus senadores consideraran votar con los 47 colegas de la bancada demócrata a favor de convocar a testigos, algo que aún no tienen garantizado pero que parece más probable que hace 48 horas, después de las explosivas revelaciones en un libro de Bolton que pronto será publicado, en el cual contradice la narrativa oficial de Trump sobre las maniobras para obtener un favor político del gobierno ucranio, tema que está al centro del impeachment.

Ante indicaciones de que los demócratas no lograrán su objetivo inmediato de llamar a más testigos, ya están enfatizando que este juicio no es válido sin ello. La presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, resumió ese argumento en un tuit en el cual afirmó que no puedes ser absuelto si no tienes un juicio. No tienes un juicio si no tienes testigos y documentación. Si los senadores republicanos optan por un encubrimiento, el pueblo estadunidense y la historia los juzgará con la severidad que merecen .

Las reglas establecen que al concluir el periodo de preguntas y respuestas anoche, se procederá este viernes al debate y a una votación sobre el asunto de testigos y más documentación.

Si los republicanos logran imponer su negativa a prolongar el proceso, se supone que se podría proceder de inmediato al voto culminante del juicio para condenar o absolver al presidente de los dos cargos; se requiere dos tercios (67 votos) para condenar y destituir al mandatario. El pronóstico sigue siendo el mismo del inicio, dada la mayoría republicana: Trump será exonerado, posiblemente hoy.

Por segundo y último día, los senadores en su capacidad de jurado continuaron ayer elaborando preguntas –van más de 100– para el equipo de diputados que actúan como fiscales, y los abogados defensores del presidente. Por horas, las preguntas y respuestas procedieron sin ofrecer ninguna novedad más que la reiteración de los argumentos presentados a lo largo de este proceso por ambos lados desde la semana pasada.