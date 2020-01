Explosiva revelación podría descarrilar defensa de Trump

Nueva York. Una revelación “explosiva” que podría descarrilar la defensa de Donald Trump en su juicio político es el tipo de sorpresa con lo que soñaban los demócratas y la pesadilla temida por los republicanos durante este proceso, mientras que su equipo de defensa continuó en su segundo día de argumentos para descartar los cargos para su destitución poco después de que su cliente amenazó con tonos siniestros a sus acusadores.

Una filtración reportada por el New York Times de un fragmento del libro que John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, publicará en marzo contradice la versión del presidente de que nunca se ordenó el congelamiento de unos 391 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania para obligar a ese país a declarar una investigación contra los demócratas.

En el libro, Bolton afirma que el presidente le dijo en agosto del año pasado que deseaba que esa asistencia fuera condicionada a cambio de una declaración pública del nuevo gobierno ucraniano de que impulsaría una investigación contra los demócratas y en particular su contrincante electoral Joe Biden.

De inmediato, los demócratas calificaron esto como “una revelación explosiva” y el líder de la bancada minoritaria demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió que se convocara a Bolton ante el juicio político en el Senado como también indagar si existe “un encubrimiento masivo de la Casa Blanca”.

La líder de la mayoría demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, advirtió que con esta revelación, los senadores republicanos ahora enfrentan una decisión “entre nuestra Constitución o un encubrimiento”.

Hasta ahora, la Casa Blanca y el liderazgo del Senado estaban logrando su objetivo de anular toda solicitud de testigos y documentos adicionales para llevar al juicio a su conclusión lo antes posible, tan pronto como a fines de esta semana.

Con la revelación, algunos senadores republicanos ahora podrían contemplar convocar más testigos, como Bolton. Los demócratas habían insistido en eso, pero no habían logrado obtener el apoyo necesario de por lo menos cuatro senadores republicanos para obtener una mayoría simple de 51 votos necesarios. Con la revelación, de pronto eso se vuelve una posibilidad y hay reportes de que la Casa Blanca ya se está preparando para frenar tal solicitud si es que el Senado vota por llamar a Bolton y otros.

Por su lado, Trump, muy posiblemente con otra más en su total de más de 16 mil 241 mentiras ya documentadas [https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/] rápidamente rechazó las afirmaciones del libro de Bolton, tuiteando: “Yo nunca le dije a John Bolton que la asistencia a Ucrania estaba ligada a una investigación sobre los demócratas, incluyendo los Biden… Si John Bolton dijo eso, es solo para vender su libro”.

Todo esto antes de que su equipo de defensa continuara esta tarde y noche con sus labores ante el Senado esta tarde, donde curiosamente no abordaron el tema de Bolton, y procedieron con sus argumentos de que Trump no cometió ningún delito y por lo tanto, su impeachment no es constitucionalmente válido.

Una de las dos estrellas en su equipo de defensa, Kenneth Starr, quien fue el fiscal especial en el impeachment de Bill Clinton hace 21 años y que ha sido un comentarista contratado por Fox News, el canal favorito de la Casa Blanca, elaboró sobre su versión de la historia legal del proceso de impeachment, logrando un acuerdo no común en este proceso entre demócratas y republicanos de que ofreció una de las intervenciones mas “aburridas” de este juicio hasta la fecha, argumentado que no hubo delito, y por lo tanto, no hay caso bajo la Constitución.

Calificó el proceso de impeachment “como una guerra” que divide al país, y que en este caso se está empleando como “una arma política” para “revertir una elección”.

La otra estrella, el reconocido profesor ahora emérito de leyes de Harvard Alan Dershowitz -un integrante del equipo defensor de O.J. Simpson, quien dice haber votado por Hillary Clinton, amigo y abogado defensor del acusado de trata sexual de mujeres, incluyendo de menores de edad Jeffrey Epstein que recientemente se suicidó en espera de su juicio, y también acusado de una relación sexual con una de las “amigas” de Epstein (lo cual niega)-, ofreció su magno argumento esta noche en el juicio de que los dos cargos contra Trump no son delitos sujetos al impeachment bajo la Constitución.

Concluyo -con referencias históricas aparentemente muy sesudas- que los “redactores de la Constitución no aceptarían este criterio” para definir los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso como delitos sujetos al impeachment, y por lo tanto, este proceso no tiene validez. Más aún, señaló que al presentar estos cargos, “pone al Congreso por encima de la ley”, o sea, de lo que se acusa al presidente.

Mientras tanto, con sus abogados estrella ofreciendo lecciones sobre la Constitución y el pensamiento supremo de los fundadores de la república, Trump continuó con sus ataques contra sus acusadores. Pero el domingo envió un tuit que provocó alarma por su amenaza siniestra contra el jefe de los diputados-fiscales designados por la cámara baja para presentar los cargos ante el juicio político. “El tramposo Adam Schiff es un POLÍTICO CORRUPTO, y probablemente un hombre muy enfermo. ¡No ha pagado el precio, aún, por lo que le ha hecho a nuestro País!”

Algunos observadores expresaron preocupación sobre si tal mensaje podría poner en peligro físico a Schiff.