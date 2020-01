Desaloja EU a sus ciudadanos del epicentro del coronavirus en China

Perkín/París/Hong Kong. Estados Unidos está organizando un vuelo para evacuar al personal diplomático y a otros ciudadanos estadunidenses bloqueados en el epicentro de un virus mortal en el centro de China, informó este domingo el departamento de Estado.

Washington espera hacer salir un vuelo directo desde Wuhan a San Francisco el martes, añadió el departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos posee un consulado en Wuhan, la ciudad donde se ha registrado la gran mayoría de los contagios y de las muertes por el nuevo coronavirus.

París suspende el Año Nuevo chino

La alcaldía de París suspendió la celebración del Año Nuevo chino prevista en la capital este domingo debido a la epidemia del nuevo coronavirus que sufre China y afectó a por lo menos tres personas en Francia.

"Me reuní con la comunidad china de París que deseaba anular el desfile previsto esta tarde", anunció a la prensa Anne Hidalgo, la alcaldesa de París.

"Prevalece el principio de precaución", dijo Hidalgo.

En París, se han detectado dos casos de coronavirus.

"Las asociaciones no tenían ánimo de fiesta", agregó la alcaldesa parisina, que no dio precisiones sobre las otras celebraciones previstas en los próximos días, en particular el gran desfile del 2 de febrero en el barrio de París donde vive la comunidad china más importante.

En Burdeos, donde se detectó un caso de letal patógeno, la alcaldía también suspendió el festejo del Año Nuevo chino previsto este domingo.

Disneyland en Hong Kong cierra por el virus

El parque de atracciones Disneyland en Hong Kong anunció que cerrará el domingo y hasta nueva orden debido a la epidemia de neumonía viral en China, una decisión tomada un día después de que el territorio declarara el nivel más alto de alerta sanitaria.

"Como precaución y de acuerdo con los esfuerzos preventivos desplegados en todo Hong Kong, cerramos temporalmente el parque Disneyland en Hong Kong por el bien de la salud y la seguridad de nuestros visitantes y del personal", informa el parque en un comunicado.

Ocean Park, un inmenso parque de ocio en la isla de Hong Kong, también anunció que cierra sus puertas.