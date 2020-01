Hackers rusos atacaron empresa de Ucrania vinculada a juicio de Trump

Washington. Piratas informáticos rusos atacaron a la empresa ucraniana Burisma, centro del impeachment a Donald Trump por ser donde trabajó uno de los hijos de Joe Biden, informó una firma especializada en seguridad citada por diarios estadunidenses.

El ataque ocurrió durante el otoño de 2019, al mismo tiempo que se realizaban las audiencias sobre este asunto en el Congreso de Estados Unidos.

Según los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, que citan un informe de Área 1, empresa especializada en seguridad informática con sede en Silicon Valley, Burisma fue atacada por hackers con vínculos a la inteligencia militar rusa en noviembre de 2019. Área 1 calificó el ataque como "exitoso".

Los métodos utilizados por los piratas serían muy similares a los utilizados para obtener correos electrónicos de altos responsables demócratas durante la campaña electoral de 2016. La inteligencia estadunidense atribuye esos ataques de 2016 a Rusia.

El llamado caso de Ucrania fue impulsado por los demócratas tras conocerse la denuncia de un informante anónimo sobre una llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano donde el mandatario estadunidense presionó a Volodimir Zelenski para que investigara a Hunter Biden, hijo de su potencial rival en las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden, a cambio de 400 millones de dólares en ayuda militar.

El presidente aguarda ahora un juicio político en el Senado, donde se espera que la mayoría republicana lo absuelva de los cargos.