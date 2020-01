Declaración de Evo "indigna" a militares bolivianos

López, cabeza política de las fuerzas armadas, advirtió: estamos preparados, entrenando y atentos, no vamos a permitir que fuerzas extranjeras quieran tomar el poder en el país .

Tras su dimisión, que no ha sido aceptada por el Legislativo, se refugió en México, y posteriormente en Argentina, donde antier declaró a una radio de los cocaleros bolivianos en Buenos Aires, que si volviera, hay que organizar milicias armadas del pueblo, como Venezuela .

Según el ministro, el gobierno de Morales tenía el plan de desmantelar a las fuerzas armadas y la policía para traer fuerzas extranjeras al país .

En la misma rueda de prensa, el ministro golpista de Justicia, Álvaro Coimbra, anunció que junto a su colega de Interior, Arturo Murillo, van a emprender acciones penales contra Morales por los delitos de sedición y terrorismo.

La Fiscalía local ya investiga a Morales por un caso relacionado con un video en el que, según el gobierno, se le escucha pedir desde México a sus bases cocaleras que impidan el ingreso de alimentos a las ciudades, en contra del gobierno golpista encabezado por Jeanine Áñez.

En todo caso, también hubo críticas a Morales de integrantes de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS). La presidenta de Senado, Eva Copa, expresó que sus declaraciones no son adecuadas, y el senador Omar Aguilar pidió al líder aymara tener cuidado con lo que dice.

Nueve ex funcionarios de Morales, entre ellos cinco ex ministros, están asilados en la residencia de México en La Paz. El gobierno de Áñez aún no les ha otorgado un salvoconducto, ya que considera que tienen cuentas pendientes con la justicia.

El pasadi viernes la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, que suma dos tercios, aprobó una ley de inmunidad que protege a líderes políticos tras considerar que hay persecución a sus dirigentes.

El ex ministro de Gobierno de Morales, Carlos Romero, acusado de corrupción por el régimen de facto, está internado en una clínica por depresión, deshidratación y estrés luego de que un grupo de vecinos descubrieron dónde se encontraba y realizaron una vigilia.