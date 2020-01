Se unen legisladores de EU en pro de reducir acciones contra Irán

Washington. Los republicanos y los demócratas enviaron un raro mensaje de unidad en el Congreso de Estados Unidos el miércoles en apoyo de una reducción militar de acciones contra Irán luego de los ataques con misiles iraníes a bases que albergan a soldados estadunidenses en Irak.

Por la tarde, legisladores de la Cámara de Representantes y luego los senadores fueron informados, a puerta cerrada, de la situación por altos funcionarios de la administración del presidente republicano Donald Trump.

El Secretario de Estado Mike Pompeo, el jefe del Pentágono, Mark Esper, la directora de la CIA, Gina Haspel, y el jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, no hicieron declaraciones al llegar al Capitolio, sede del Congreso.

Lindsey Graham, un gran aliado de Donald Trump en el Senado, elogió el "excelente" discurso del presidente a primera hora de la mañana.

"Fue medido, firme", dijo a periodistas. "Me dirijo a los iraníes y al régimen: (Trump) les ha dado la oportunidad de terminar todo esto pacíficamente. Les da la oportunidad de lograr la paz y la prosperidad, debes aprovecharla", expresó.

Pero también tenía un mensaje para la Casa Blanca: "No hay necesidad de tomar represalias solo por tomar represalias", indicó.

Una de las líderes de la minoría republicana en la Cámara Alta, Liz Cheney, destacó la unión de sus integrantes detrás de Donald Trump.

"Nuestro grupo parlamentario está absolutamente unido detrás del presidente (...), detrás de la importancia, las consecuencias y los méritos de las acciones llevadas a cabo por el presidente para eliminar a Qasem Soleimani del campo de batalla", agregó.

El poderoso general iraní fue asesinado en Badgad el viernes en un ataque estadounidense efectuado con drones.

"Todos queremos ver una disminución (del conflicto), este es nuestro objetivo", dijo por su parte el senador demócrata Ben Cardin a la AFP.

"Me alegra que no se haya matado a ningún soldado estadunidense", declaró por su parte el senador Robert Menendez, diciendo que "conociéndolo, el discurso del presidente no podría estar más a favor de la reducción de escala de lo que fue".