Movilizaciones en EU condenan ataques en Irak; Trump amenaza a Irán

Washington. Grupos de manifestantes salieron el sábado a las calles en Washington y otras ciudades de Estados Unidos para protestar por el ataque aéreo en Irak que mató al comandante iraní Qasem Soleimani y condenar la decisión del gobierno estadunidense de enviar alrededor de 3 mil efectivos más a Oriente Medio. El presidente Donald Trump afirmó que tiene en la mira 52 blancos en Irán que pretende atacar muy pronto si resultan afectados intereses estadunidenses en la región, y volvió a justificar su orden de asesinar a Soleimani.

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo se quejó de que los aliados europeos de Washington no se mostraron tan serviciales tras el ataque en Irán como esperaba el presidente Trump.

Pompeo afirmó que llamó a sus socios de todo el mundo para informarles del ataque, del cual no se notificó al Congreso estadunidense hasta ayer sábado, y aseguró que la operación contó con el apoyo de los republicanos de Trump y su cercano aliado Israel, aunque en el resto del mundo fue recibido con enorme preocupación ya que podría exacerbar las tensiones que vive la región.

Pasé el último día y medio, los últimos dos días, hablando a los socios en la región, informándoles de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, buscando su ayuda. Han sido fantásticos , expresó Pompeo en entrevista con la cadena conservadora Fox News.

Y cuando hablamos con nuestros socios en otras partes no ha sido tan bueno. Francamente, los europeos no han estado tan serviciales como nos hubiera gustado , definió.

Repudian la guerra

¡No hay justicia, no hay paz! ¡Estados Unidos, sal de Medio Oriente! , co­reaban cientos de manifestantes fuera de la Casa Blanca, antes de marchar hacia el Trump International Hotel, a unas cuadras de distancia.

Hubo manifestaciones similares en ciudades como Chicago y Nueva York. Organizadores de Code Pink (Código Rosa), agrupación antibelicista liderada por mujeres, convocaron a marchas el sábado en numerosas ciudades y localidades estadunidenses.

Los manifestantes en Washington sostenían carteles que decían No más guerra ni sanciones a Irán y ¡Tropas de EU, fuera de Irak!

Entre quienes participaron en la protesta en Washington estaba la actriz Jane Fonda, la cual el año pasado fue arrestada en una manifestación por el cambio climático al pie del Capitolio.

Los más jóvenes aquí deberían saber que todas las guerras en las que hemos peleado desde que ellos nacieron han sido por el petróleo , precisó Fonda, de 82 años, a la multitud por un altavoz. Añadió: No podemos seguir perdiendo más vidas, matando a más personas ni seguir arruinando el medio ambiente por el petróleo .

A modo de revancha

Ayer, Trump reiteró en Twitter que su orden de ejecutar blancos iraníes en Irak fue para salvar vidas estadunidenses e informó que sus fuerzas tienen en la mira 52 objetivos más de gran importancia.

Actuaremos muy rápido y con fuerza. Estados Unidos no quiere más amenazas , afirmó Trump y añadió que Irán está hablando con mucha valentía sobre atacar ciertos objetivos de Estados Unidos.

Según el presidente, Irán quiere actuar a modo de revancha por librar al mundo de un líder terrorista que acababa de matar a un estadunidense y herir a muchos otros , en referencia a la muerte de Soleimaini.

Agregó que el general asesinó a muchas personas durante toda su vida, incluidos manifestantes iraníes .

Sostuvo que atacó nuestra embajada y preparaba más ataques en otros puntos. Irán no ha sido más que un problema durante muchos años .

Funcionarios sorprendidos

Mientras, el diario The New York Times indicó que en los días de protestas contra la embajada estadunidense en Irak por elementos iraníes, presentaron a Trump un menú de opciones para responder, de las cuales asesinar a Soleimani era la más extrema, aunque le recomendaron pasarla por alto en favor de una solución más ­moderada.

El pasado 28 de diciembre, Trump parecía haber descartado asesinar a Soleimani, anotaron las fuentes del Times, pero días más tarde, el mandatario enfureció al ver en los noticiarios que la embajada estadunidense en Bagdad estaba siendo atacada por grupos pro iraníes y cambió de parecer.

Altos funcionarios anónimos dijeron ayer al diario que, pese a que miembros de la administración advirtieron al presidente sobre las implicaciones que un ataque contra el general chiíta tendría no sólo en Irán, Trump optó por ordenar el ataque con el argumento de que recientemente servicios de inteligencia reportaron que Suleimani había visitado a sus tropas en Siria, Líbano, además de Irak, porque planeaba inminentes ataques contra legaciones y personal militar estadunidense en esas naciones.

Los sondeos de opinión indican que, en general, los estadunidenses se oponen a intervenciones militares de su país en el exterior.

También hubo manifestaciones de protesta en Berlín, Toronto y Ottawa, entre otras grandes ­ciudades.

La Casa Blanca envió ayer al Congreso estadunidense una notificación formal sobre el ataque con drones para matar a Soleimani.

De acuerdo con The New York Times, el documento debe firmarse y llegar al Congreso no más de 48 horas después del uso de la fuerza en un conflicto o hecho que pudiera generar una guerra.