Impedir el retorno de los ‘salvajes’ al poder, demanda Jeanine Áñez

La Paz. La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió ayer a los bolivianos impedir el retorno de los salvajes al poder, en referencia al ex presidente Evo Morales, primer jefe del Estado indígena del país.

No permitamos que ninguna ambición personal, por un lado, disperse el voto y se salga con la suya y mucho menos que los arbitrarios, los violentos y los salvajes puedan volver al poder, creo que eso es responsabilidad de todos , pidió Añez en un acto en la ciudad de Sucre en donde recibió las llaves de la ciudad.

Defendió, además, el frente común de partidos políticos, a quienes convocó el jueves, para enfrentarse al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales en las elecciones generales previstas para el 3 de mayo.

La mandataria criticó el proceso abierto después de que en 2008 un grupo de campesinos fueran obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y arrodillarse para besar el suelo frente a la Casa de Libertad de Sucre.

Para Áñez se trata de un juicio impulsado por el gobierno de Morales, infundado, manipulado y tergiversado para alentar la división y los enfrentamientos. Añez estuvo acompañada por la ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, condenada a seis años de cárcel por violencia y racismo por estos hechos.

También fueron sentenciados a seis años de cárcel la ex gobernadora chuquisaqueña Savina Cuéllar, el ex rector Jaime Barrón, el ex concejal Fidel Herrera y el ex presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava.