Soleimani “planeaba matar” a muchos estadunidenses: Trump

Palm Beach. El presidente Donald Trump dijo el viernes que ordenó la ejecución del general iraní Qassem Soleimani porque él “planeaba matar” a muchos estadounidenses.

En sus primeros comentarios desde el ataque del viernes en la mañana contra el jefe de la Fuerza Quds de Irán, Trump dijo que Soleimani también era responsable de asesinar y herir a “miles” de estadounidenses y muchos más en la región.

“Debió haber sido aniquilado hace muchos años”, tuiteó Trump desde su club privado en Palm Beach, Florida, en donde pasa las vacaciones.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!