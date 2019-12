Activistas en Hong Kong mantienen manifestaciones por la democracia

Hong Kong. Manifestantes antigubernamentales marcharon este miércoles en Hong Kong por centros comerciales decorados ante la Navidad, cantando consignas a favor de la democracia, mientras la policía disparaba gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes que se congregaban en las calles cercanas.

Las protestas se han vuelto más ríspidas en la temporada de fiestas de fin de año, aunque a principios de mes habían sido pacíficas, luego de la abrumadora victoria de los candidatos prodemocráticos en las elecciones del consejo de distrito.

A pesar de sus magros resultados, los líderes pro Pekín de Hong Kong no han hecho nuevas concesiones.

"Se espera confrontación, no importa si es Navidad", dijo Chan, de 28 años, parte de una multitud que intercambiaba insultos con la policía afuera de un centro comercial en el distrito de Mong Kok. "Me decepciona que el gobierno aún no haya respondido a ninguna de nuestras demandas".

La policía antidisturbios patrullaba varios vecindarios mientras turistas y compradores, muchos con sombreros de Santa o astas de reno, pasaban. No hubo grandes enfrentamientos, pero cuando se formaron grandes grupos de personas en Mong Kok la policía lanzó lacrimógenos.

Cientos de manifestantes, vestidos de negro y con máscaras, descendieron a los centros comerciales alrededor de la ciudad gritando consignas populares como "¡Liberen a Hong Kong! ¡Revolución de nuestros tiempos!".

La policía arrestó a varias personas en un centro comercial en el distrito de Sha Tin después de rociarlas con gas pimienta. El centro comercial cerró temprano.

La líder de la ciudad, Carrie Lam, dijo en Facebook este miércoles que muchos hongkoneses y turistas estaban decepcionados de que sus "celebraciones de Nochebuena se hubieran arruinado".

"Tales actos ilegales no sólo han afectado el ambiente festivo sino que también han impactado negativamente a las empresas locales".

La Autoridad Hospitalaria dijo que 25 personas habían resultado heridas durante la noche, incluido un hombre que cayó del segundo al primer piso de un centro comercial mientras intentaba escapar de la policía.

Las protestas comenzaron hace más de seis meses contra un proyecto de ley ahora retirado que habría permitido extradiciones a China continental, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista.

Desde entonces se han convertido en un movimiento más amplio a favor de la democracia, con manifestantes enojados por lo que perciben como una mayor intromisión de Pekín en las libertades prometidas a la ex colonia británica cuando regresó al dominio chino en 1997.