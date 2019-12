Ofrece disculpas José Mujica a colegas del Frente Amplio

Montevideo. El expresidente de Uruguay José Mujica, ofreció disculpas públicas a compañeros del Frente Amplio a los que ofendió, lo cual generó críticas en el recién celebrado plenario de la coalición de izquierda.

“En estos días de enorme calentura se me fue la lengua y con esto ofendí a nobles compañeros, referentes que en el fondo representan matices importantes, incuestionables, de la composición de nuestra herramienta, y naturalmente estuve muy mal”, dijo en una intervención en su espacio radial M-24.

Mujica explicó que el adverso resultado electoral entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre “no fue un error del pueblo frenteamplista, sino parsimonia excesiva de sus dirigentes, por lo menos varios dirigentes entre los que me incluyo”.

Durante una anterior entrevista a la radioemisora Ecos calificó el feminismo de “bastante inútil”, con juicios como que su “estridencia” perjudica la causa de la mujer, que “siempre es una madre y “nosotros siempre andamos por el mundo precisando una”.

En el transcurso del diálogo periodístico tildó a la senadora del frenteamplista sector Casa Grande, Constanza Moreira de burra porque aunque catedrática de politología “de política nunca entendió nada”.

Las reacciones no se hicieron esperar desde la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio (grupo conocido como Mujeres del FA) que publicó un comunicado de repudio, y señalamientos fraternos como las de la ministra de Turismo, Liliam Kechichian de que “así no, Pepe”.

En el tráfico de tuits el senador electo del Partido Comunista, Oscar Andrade escribió que “Constanza no fue la que promovió a Almagro, ni recibió a las Damas de Blanco, ni impulsó a Manini, y si la autocrítica fuera un cuchillo todos lo agarran por el lado del mango y a veces con los años es peor, mucho peor”.

En mensaje de rectificación Mujica sostuvo que la corriente a la que pertenece se caracteriza por “promover compañeras como nadie” y bajo su presidencia promovió “contra viento y marea” la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, porque entendió que era una manera de “defender a las mujeres más humildes”.

A continuación pormenorizó todos los programas en favor de la equidad de género que se desplegaron durante los cinco años (2010-2015) en que encabezó el gobierno del país.

En respuesta a Andrade manifestó que “también me reprochan por estos días muchachos que no estuvieron una hora detenidos porque siendo presidente fui a ver a un oficial superior que estaba preso. Fui porque sencillamente estuve 12 años preso y me trataron como tarro al basural y por eso mismo yo quería estar seguro que nosotros no procedíamos de la misma forma”.

Luego expresó que “siento en mi corazón que hay que luchar para que los nietos de los torturados puedan convivir en paz con los nietos de los torturadores y no los envuelvan el dolor del pasado”.