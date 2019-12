Trump furioso, Pelosi no dice cuándo enviará los cargos al Senado

Washington. El presidente Donald Trump lanzó ayer nuevos ataques a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se negó a decir cuándo enviará al Senado los cargos para un juicio político y creó confusión al no declarar siquiera si tiene intención de hacerlo.

Ahora el Partido de No Hacer Nada no quiere hacer nada con los cargos ni enviarlos al Senado , tuiteó Trump. Si los demócratas no envían el caso ¡perderían por deserción! , añadió.

Trump, de 73 años, fue acusado antier por la cámara baja de abusar de su poder al presionar a Ucrania para que investigara a Joe Biden, potencial rival en los comicios presidenciales del próximo año, y para que estudiara una teoría, ya desacreditada, de que los demócratas conspiraron con Kiev para inmiscuirse en las elecciones de 2016.

Los demócratas dicen que Trump retuvo 391 millones de dólares en ayuda de seguridad destinada a combatir a separatistas respaldados por Rusia, y que usó una reunión con el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, para obligar a Kiev a difamar a Biden e interferir en las elecciones de 2020.

No estaba claro cómo o cuándo se llevará a cabo un juicio en el Senado, porque Pelosi señaló que podría retrasar el envío de los artículos de juicio político al Senado para presionar a que realice un juicio justo.

Pelosi alegó que los legisladores demócratas no pueden elegir a los fiscales que argumentarán ante el Senado a favor de la condena y destitución de Trump antes de tener más información acerca de cómo se realizará el juicio.

“Hasta ahora no hemos visto nada que nos parezca justo. Ojalá lo sea. Y cuando lo veamos, enviaremos a nuestros managers (fiscales).”