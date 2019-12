Aprueba la Cámara de Representantes cargos contra Trump

Tuiteó su mensaje constante de “¿Cómo uno puede ser impeached cuando uno no ha hecho nada mal… y ha creado la mejor economía en la historia de nuestro país?”, entre otros logros que no tienen nada que ver con las acusaciones en su contra.

La defensa de Trump no se centra en la sustancia de los cargos, sino más bien en acusar que los demócratas y otros enemigos (los medios, ex colaboradores, críticos de todo tipo) están usando todo esto para intentar superar la derrota de 2016 y frenar que se repita la victoria del presidente en 2020.