En nuestro país, las tienditas son una de las fuentes principales de trabajo, son más de 3 millones de familias que dependen directamente de estos negocios, y de cada 10 que se ven por la ciudad, 6 son atendidas por mujeres; ellas tienen mucho que decir pues con su impulso llevan a cabo una labor muy importante en nuestra comunidad y son el sostén de toda su familia, sin embargo, el 50% de ellas ha visto bajar la venta en sus negocios.

Es tiempo de que “Hablemos De Mujeres en Tienditas”, con el testimonio de la señora Laura Bejarano, propietaria de la Tienda de Abarrotes “2 Hermanos”, quien junto a su esposo tienen desde hace ya 3 años, manifiesta: “Ser mamá y ser dueña de un negocio es doble trabajo; el atender a la gente, a los proveedores y aparte de la gente, tus hijos”.

La representante de Pro Mujer en México, Natalia Wills, menciona: “De estas tienditas, más o menos el 60% son lideradas por mujeres; nosotros las vemos como agentes de cambio de ellas mismas, de sus familias y de sus comunidades; con la alianza entre Fundación Coca-Cola, Pro Mujer y el Tecnológico Nacional de México, buscamos juntos un objetivo común que es el empoderamiento económico de las mujeres. Nosotros estamos otorgando: Apoyos económicos directos para que lo usen en las necesidades más apremiantes; Programas de capacitación de acompañamiento empresarial y Mi Tienda Segura, para que haya seguridad y no pongan en riesgo ni a ellas ni a sus clientes.



Laura Bejarano, propietaria de la Tienda de Abarrotes “2 Hermanos”, nos cuenta: “Lo más importante en mi vida es mi familia, por eso fue el negocio, por mis hijos, dos hermanos; para darles algo mejor y una buena educación; la pandemia ha afectado económicamente, por lo mismo que la gente con miedo a contagiarse, no sale; Fundación Coca-Cola y ProMujer me dieron un apoyo económico, que ocupe para surtir mi negocio, de las capacitaciones que nos dan, me gustaría tomar, la de cómo administrarse mejor, y más adelante ¿por qué no? poner más negocios”.

Son más de 179,000 mujeres que han sido capacitadas en México, gracias a Industria Mexicana de Coca-Cola y Fundación Coca-Cola, en alianza con diferentes Instituciones; en temas de desarrollo humano y de negocios; con el propósito de promover el desarrollo social y económico de mujeres emprendedoras, particularmente mujeres dueñas de pequeñas tiendas. Las capacitaciones incluyen temáticas como servicio al cliente, administración, finanzas, Ventas/Ganancias y Presentación de productos.

Estas capacitaciones se han realizado en asociación con organizaciones aliadas como Fundación Mitz, Fundación Doña Margarita, e instituciones educativas como el Tecnológico Nacional de México. Debido al contexto COVID-19, Fundación Coca-Cola también se ha asociado con ProMujer para otorgar apoyos económicos a 8,000 mujeres, acompañados de capacitaciones y asesoramiento personal; con la finalidad de adquirir o reforzar habilidades para administrar sus negocios y obtener un aprendizaje personal transformativo. Con estos esfuerzos, para el cierre de 2020 se habrá apoyado a más de 200,000 mujeres.

La mejor forma de ayudar a las mujeres emprendedoras de nuestro país es darles las herramientas para crecer y mejorar. Fundación Coca-Cola, el Tecnológico Nacional de México y ProMujer trabajan para que las mujeres en tienditas aumenten su potencial. Cada año, se capacitan en todo el país a miles de mujeres al frente de pequeños negocios. Si trabajamos en sociedad, será más fácil salir adelante; hay que apoyar a las mujeres emprendedoras; nos vemos la próxima en la tiendita de la esquina.