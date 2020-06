Interpol asegura que nunca recibió presiones de Cristina Fernández

Buenos Aires. “Se cayó la mentira”, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un video publicado en su cuenta de Twitter en referencia a un informe enviado por Interpol que confirmó que nunca hubo presiones ni pedidos de parte de su gobierno, cuando fue presidenta de Argentina de los año 2007 a 2015, para que se levantara el alerta roja sobre los funcionarios iraníes acusados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994, una de las falsedades por las cuales se intentó juzgar a la ex mandataria y al ex canciller, Héctor Timerman.

De acuerdo a esa causa contra la ex mandataria, Timerman, un diputado y dirigentes sociales fueron acusados de haber hecho concesiones al gobierno de Irán para la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país, refrendado por el Congreso argentino en 2013.

El pasado viernes 26 de junio, el analista e investigador Raúl Kollman publicó en Página 12 que Interpol confirmó al juez Marcelo Martínez Giorgi que nunca existieron estas presiones.

Lo grave es que el propio jefe de Interpol en 2015, Ronald Noble, envió una carta al canciller Timerman confirmando que su gobierno nunca hizo dicha solicitud al gobierno de Fernández, porque además sólo podía hacerlo el juez que tramitaba la causa de la AMIA.

Fernández lamentó que Timerman haya fallecido en diciembre de 2018 cuando era perseguido por la justicia y en especial por el juez Claudio Bonadío, quien le impidió viajar a Estados Unidos donde debía continuar el tratamiento contra el cáncer que lo afectaba, y lamentó que su ex canciller no pudo ver cómo finalmente se enterraba definitivamente una causa que nunca debió abrirse en ningún juzgado, pero que fue parte de la actuación de los jueces que respondían al gobierno derechista de Mauricio Macri.

El montaje para llevar adelante esta y otras causas falsas, lo armaron los medios de comunicación también ligados al gobierno de Macri, que precisamente en estos momentos, está siendo investigado por el espionaje ilegal por las extorsiones y persecuciones políticas de sus servicios de inteligencia, en una combinación de la justicia, el periodismo, los servicios de inteligencia, para destruir a líderes políticos peronistas.

“El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre Memorándum de entendimiento con la República de Irán. El pasado lunes 22 de junio quedó demostrado cómo el macrismo, los medios hegemónicos y el Poder Judicial de la República Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores políticos. Lawfare al palo, diría yo,” dijo la ex mandataria en el video difundido en redes sociales.

Remarcó: “¿Que quién fue? ¿Cómo fue que se descubrieron esas mentiras? ¿Que si fue algún juez de instrucción, fiscal o algún tribunal de alzada del Poder Judicial Argentino? No, no, no. De ningún modo. Fue Interpol. Sí (….) la organización mundial de policías por la cual los Estados persiguen criminales por el mundo entero ordenando y pidiendo su captura. Fueron dictadas en 2017 por la Asamblea General de Interpol contra los acusados iraníes, siempre, siempre, absolutamente siempre, estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas”.

“Cómo me hubiera gustado que Héctor (Timerman) pudiera estar viendo todo esto (…) y también una inmensa pena que sea un organismo internacional el que haya tenido que venir a hacer justicia en mi país. Que también es el tuyo”, añadió.

El periodista Kollman recuerda que Noble, el entonces secretario general de Interpol, era un testigo más que confiable, y en realidad Bonadío siempre se negó a citarlo. En estos momentos, donde nuevamente bajo presiones externas se intentaba comenzar con el tema Nisman tratando de continuar con una persecución contra la ex presidenta por parte de los mismos sectores que hoy son oposición, la caída de esta y otras acusacuiones armadas dan cuenta de un accionar que los analistas consideran “mafioso”, durante los cuatro años de gobierno de Macri.

“La causa del Memorándum nunca debió existir. Estaba muerta desde el arranque porque era una acusación sobre un tratado, votado por el Congreso Nacional, que encima nunca entró en vigencia porque los iraníes no lo quisieron y, un año y medio más tarde, en mayo de 2014, fue declarado inconstitucional en la justicia Argentina. O sea que si no entró en vigencia no pudo tener efectos jurídicos”, sostuvo Kollman.

Anticuarentena atentan contra las Madres

En tanto, las Madres de Plaza de Mayo denunciaron en un comunicado a manifestantes anticuarentena que son mayoritariamente partidarios de Macri como “miserables defensores” de la pasada dictadura (1976-1983) que en días recientes atacaron los pañuelos blancos pintados en Plaza de Mayo, símbolo de las Madres.

También recordaron que la sociedad ha dicho ¡Nunca Más! a los genocidas de la última dictadura. Como es imposible terminar con las Madres, algunos intentan acabar con sus símbolos. “Invitamos a la sociedad a respirar un aire más sano repudiando con fuerza a los genocidas de símbolos, y a gritar por todos sus medios:¡Nunca Más!”.

Además de las Madres firmaron el comunicado una serie de organismos de derechos humanos.

En los últimos tiempos, en medio de la cuarentena contra la que propagandizan los mismos medios que se prestaron a apoyar las operaciones de persecución política y judicial del gobierno de Fernández de Kirchner, volvieron a atacar a los organismos de derechos humanos y en el marco de las manifestaciones, que no son numerosas, pero sí inquietantes, aparecieron imágenes como la del dictador Jorge Rafel Videla con un mensaje debajo “Te necesitamos. Volvé”.