Niegan paso en puente internacional por incumplir medidas sanitarias

Nuevo Laredo, Tam. Al inicia operaciones el filtro sanitario que instaló la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), a la salida del Puente 2 con apoyo del gobierno municipal, fueron retornados cientos de automovilistas provenientes de Estados Unidos que no cumplieron con las medidas de salud implementadas en Nuevo Laredo.

El filtro se instaló para evitar el cruce de viajes no esenciales que pusieran en riesgo de contagio por Covid-19 a la ciudadanía.

En el filtro participaron elementos de Coepris que es el responsable de operarlo, apoyados por el municipio con la instalación del toldo y personal, como lo establece el acuerdo emitido por el Comité de Seguridad en Salud del Estado.

Tan solo el jueves ingresaron a Nuevo Laredo dos mil 646 vehículos con tres mil 422 pasajeros, de los cuales retornaron 116 y de estos 72 fueron por exceso de ocupantes, 18 por ser no esenciales y 26 por el ‘Doble no Circula’.

El mismo día cruzaron 10 autobuses, con 180 pasajeros y 25 repatriados.

Se tuvo el apoyo de elementos de la Policía Estatal y Tránsito Municipal para retornar a los vehículos que no reunieron las condiciones para cruzar, ya sea por el No circula, por no ser considerados esenciales o por presentar síntomas de la enfermedad.

El filtro seguirá operando por lo pronto hasta el 8 de diciembre para ciudadanos locales, ya que el 7 de diciembre inicia el Programa Paisano, donde los tres órdenes de gobierno también implementarán esta medida.