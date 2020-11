Sancionarán a personas que incumplan con medidas sanitarias en Nayarit

Tepic, Nay. En sesión ordinaria, legisladores nayaritas aprobaron modificaciones a la Ley de Cultura Cívica, para que se sancione, con arresto o multa económica, a quienes incumplan las medidas sanitarias para combatir el Covid-19 que, como usar cubrebocas, gel desinfectante, distancia segura entre las personas, cubrirse la boca y el rostro al toser o estornudar, escupir en vía pública, las cuales serán obligatorias.

“Serán sancionadas con 36 horas de arresto o multa de hasta de mil 700 pesos. Si el infractor o infractora es jornalera, obrera o trabajadora no podrá ser sancionada con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso”, señala la reforma a la Ley de Cultura Cívica

En las mismas reformas se estipula que los ayuntamientos deberán difundir los programas necesarios a la población para que den a conocer de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección sanitarias.

El cumplimiento de las mismas, asienta la reforma, facilitará la reapertura de negocios, parques, jardines, unidades deportivas, espacios públicos que conlleva finalmente a la reactivación de la economía.

Los datos de la autoridad de Salud indican que en la entidad hay siete mil 119 casos acumulados de enfermos de Covid-19, 536 son activos, cinco mil 646 ciudadanos se han recuperado y han fallecido mil 16 personas.