Líder de rastreadoras encuentra los restos de su hijo en Sonora

Hermosillo, Son. Por la ropa y dentadura, Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo “Buscadoras de la Paz” reconoció los restos óseos de Jesús Ramón Martínez Delgado, uno de los dos hijos que ha buscado por dos años desde que comenzaron los rastreos en busca de víctimas de desaparición forzada en Sonora.

La tarde de este martes, el colectivo de mujeres rastreó un predio baldío ubicado al sur de Hermosillo, donde han localizado del fin de semana hasta hoy un total de 13 cuerpos semienterrados, entre ellos dos de mujeres que fueron trasladados a servicios periciales para su identificación. Antes de concluir la búsqueda, una rastreadora de Guaymas detectó un pedazo de tierra con hundimiento, “y a la octava pala sacamos la chamarra”.

Ante ello este miércoles a medio día, Cecilia Delgado acudió a reconocer el cuerpo de quien sospechaba se trataba de su hijo, al llegar lo reconoció de inmediato por la vestimenta, ropa interior y accesorios, así como los detalles dentales de Jesús Ramón, quien presuntamente fue desapareció cuando laboraba en un expendio y fue levantado por agentes de la Policía Estatal.

“Dos años bien duros, han sido dos años de dolor y tristeza pero hoy ya encontré a un hijo y me falta otro, yo les supliqué que me ayudaran (Fiscalía Estatal) y no lo hicieron”, expresó Cecilia Delgado llorando en las afueras de la Fiscalía General de Justicia en Sonora.

Minutos más tarde, Claudia Indira Contreras Cordova, fiscal Estatal salió a atender a la madre desconsolada, a quien abrazó y le prometió hacer justicia por Jesús Ramón y la cantidad de personas víctimas de desaparición forzada en Sonora.

En esta entidad, los colectivos de madres buscadoras se dividen en siete en los municipios con mayor índice delictivo, dos de ellas ya encontraron los restos de sus hijos desaparecidos al interior de una fosa clandestina. En octubre, Nora Lira encontró los restos de su hija Fernanda Sañudo Lira en una osamenta en Bácum, al sur de Sonora, y este 25 de noviembre, Cecilia Delgado encontró a su hijo Jesús Ramón, y continuará las búsquedas hasta encontrar a Jesús Alfonso Reynoso Martínez.