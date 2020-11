Definirán culpabilidad de presuntos ladrones de campo de golf de Malinalco

Malinalco. Danny, Marcelino y Diego, cumplieron este lunes 12 días encarcelados, por delitos que no cometieron, aseguran sus familiares y abogados. Este martes, un juez del distrito judicial de Tenancingo resolverá su situación jurídica en el expediente donde se les imputa el robo de una casa habitación del Club de Golf Malinalco, lugar donde laboran como trabajadores de la construcción, por hechos presuntamente ocurridos el 6 de noviembre.

Los familiares y abogados de estos tres jóvenes originarios del poblado de Chalmita, en Malinalco, aseguran que el día y la hora de los hechos, ellos se encontraban en otro lugar y tienen forma de acreditarlo, pero requieren de los videos de las cámaras de vigilancia del fraccionamiento campestre Club de Golf Malinalco, que todavía no se les proporcionan.

Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que el caso de Danny, Marcelino y Diego es una práctica sistemática en el estado de México, donde, “es común que se fabriquen delitos contra personas de escasos recursos, para responder a la exigencia ciudadana de justicia ante los elevados niveles de inseguridad”.

Danny, Marcelino y Diego fueron detenidos el pasado 11 de noviembre cuando salían de su jornada laboral en el Club de Golf Malinalco, donde varios personajes de la política mexicana y mexiquenses tienen sus casas de descanso.

Ese día, relata Antonio Lara, una patrulla de la policía de investigación de la Fiscalía de Justicia mexiquense entró al fraccionamiento por ellos, minutos antes de las 18:00 horas, pero fueron presentados al ministerio público hasta después de las 20:00 horas.

Al día siguiente, fueron puestos a disposición de una juez del distrito de Tenancingo, por el delito de robo con violencia en agravio de una mujer. Los abogados de los detenidos pidieron la duplicidad del término constitucional y el 19 de noviembre pasado la juez decretó su libertad, por no haber elementos suficientes para sostener la acusación.

Los abogados, entre ellos, una defensora del Centro Zeferino Ladrillero, pudieron acreditar que los tres jóvenes se encontraban en otro lugar el día que supuestamente ocurrió el robo con violencia.

La resolución de la juez se dictó a las 17:00 horas del jueves pasado, y a las 19:00 horas cuando los tres jóvenes salían del penal de Tenancingo, ya eran esperados por policías ministeriales que les cumplimentaron una orden de aprehensión por el robo de una casa en el Club de Golf Malinalco, la noche del 6 de febrero.

Al día siguiente, el 20 de febrero, los rostros de los tres jóvenes fueron exhibidos en una cuenta de Facebook, identificándolos como ladrones de una vivienda en el Club de Golf, violentando así sus garantías individuales, dijo Antonio Lara, quien asegura que el día de los hechos, Danny, Marcelino y Diego, ya no estaban en el Club de Golf, sino en la comunidad donde viven.

“No dudo que existan los elementos para demostrar su inocencia. Desafortunadamente hay práctica sistemática de criminalización a personas de escasos recursos en el Estado de México. El sistema de justicia encuentra pretendida solución a los índices de delincuencia, culpando inocentes. Ahora es fundamental que el Poder Judicial del estado asuma su alta responsabilidad de no convalidar fabricación de culpables”, recalcó Antonio Lara.

El abogado del Centro Zeferino Ladrillero indicó que el reconocimiento de los afectados por el robo, que se hizo sobre estos tres jóvenes, no cumple con el más mínimo estándar fijado por el Código de Procedimientos Penales. “Primero no fue hecho en presencia de un defensor; no se garantizó que los acusadores, (papá, mamá e hijo), no tuvieran comunicación durante el reconocimiento; y lo más importante, no se garantizó que hubiera personas con características físicas similares, pues solo se presentaron unas personas con tez clara y estos tres jóvenes con tez morena para el reconocimiento ¿adivinen sobre quien se fueron?”.

El domingo pasado, familiares y amigos de Danny, Marcelino y Diego cerraron la carretera Malinalco Joquicingo, principal medio de acceso y salida del municipio. Fue necesaria la intervención del alcalde Roberto Cabañas interviniera, para que se levantara el bloqueo después de 5 horas. El alcalde se comprometió con los familiares a gestionar por la liberación de los detenidos y para que el Club de Golf aporte los videos donde se demuestre que los acusados dejaron el lugar horas antes de que se realizara el supuesto robo que se les imputa.