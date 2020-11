Crean Defensoría Pública para Mujeres en Ecatepec

Ecatepec, Méx. El gobierno municipal creó la Defensoría Pública para Mujeres Ecatepenses, la cual brindará servicio legal gratuito en temas de divorcios, pensiones alimenticias, trámites de guardia y custodia y reconocimiento de paternidad, entre otros.

También dará apoyo a la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer para cambio de identidad y en su derecho a contraer matrimonio.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras inauguró la Defensoría con sede en el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig).

“La violencia muchas veces no es denunciada y una de las principales causas es que nuestras mujeres no realizan esta actividad derivado de que históricamente hubo una desatención por parte de las autoridades, (también) por desconocimiento y sobre todo porque no tienen acceso, no tienen la posibilidad económica de pagar un abogado o alguna persona que las represente.

“Uno de los principales escenarios para erradicar la violencia, es bien sabido, es la denuncia. Es algo que finalmente se requiere para que se puedan desencadenar todos los mecanismos legales para poder lograr procesos adecuados”, dijo.

Grisel Barrientos González, titular del Immig, afirmó que la Defensoría permitirá que quienes lo requieran cuenten con un abogado particular y los delitos sean denunciados ante las instancias correspondientes.

“Nuevamente Ecatepec se posiciona como el primer municipio que cuenta con una Defensoría Pública para la mujer, donde se prioriza darles la atención de calidad, el acompañamiento necesario y la representación legal para velar por sus intereses”, recalcó.

Destacó que el Immig acompaña a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia y durante este año otorgó 600 asesorías jurídicas, pero ahora también contarán con la posibilidad de tener representación legal.