Familiares de Mireles informan que sigue en terapia intensiva

Morelia. Familiares del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, informaron que su estado de salud es delicado, no obstante el ex líder del grupo de ex autodefensas de Tepalcatepec sigue luchando por su vida en contra del virus de Covid 19.

A decir de los médicos que lo atienden y de sus familiares, el doctor Mireles continúa en terapia intensiva debido a que la diabetes y molestias cardiovasculares crónicas que lo vienen afectando severamente en los últimos seis años, y se ha complicado el llamado coronavirus.

Hace dos semanas, el doctor Mireles informó en redes sociales que había sido contagiado de Covid, por lo que fue internado en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE de Morelia por afección respiratoria aguda.

Los médicos reportaron a sus familiares que el estado de salud se agravó en los últimos dos días, de ahí que fue llevado a la unidad de cuidados intensivos en materia respiratoria, donde permanece bajo observación.

Los problemas de salud se agravaron durante los tres años que estuvo en la cárcel en el norte del país, acusado de portación ilegal de armas de fuego.

La tarde de este domingo corrió la versión en redes sociales que José Manuel Mireles había muerto, lo que fue desmentido por sus familiares. El 5 de enero de 2014 también se publicó información sobre su muerte cuando cayó la avioneta en la que viajaba en la zona de La Huacana. Hace unos días también se corrió la voz sobre la misma versión. Al cierre de la edición ninguna autoridad ha confirmado o desmentido lo referente a su estado de salud.