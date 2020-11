Edomex se mantendrá 15 días más en semáforo naranja

Toluca, Méx. Pese a que en la última semana se ha registrado un incremento en el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes con Covid-19, el estado de México se mantendrá 15 días más, en el color naranja de la alerta epidemiológica, informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien no obstante añadió que habrá cambios en los horarios de los establecimientos comerciales y recreativos a partir del próximo lunes 23 de noviembre, con el objetivo de reducir la movilidad para contrarrestarla propagación del virus.

Tanto el gobernador Alfredo Del Mazo como el secretario de Salud estatal, Gabriel O´Shea exhortaron a los mexiquenses a no bajar la guardia, a atender las medidas de prevención, pero sobre todo los invitaron a evitar la realización de reuniones sociales, pues esto ha generado un incremento de contagios en las últimas semanas.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria creció en seis por ciento sólo la última semana. Actualmente están disponibles el 55 por ciento de las camas para pacientes Covid-19, cuando al inicio de mes era de más del 65 por ciento.

Gabriel O´Shea dijo que aumentó en la hospitalización creció seis por ciento en la semana que termina y el Estado de México suma 22 puntos en el semáforo epidemiológico cuando la semana pasada tenía sólo 18 puntos, lo que demuestra que hay una tendencia a la alza.

Ante este escenario, el gobernador informó que los restaurantes podrán atender hasta las 22:00 horas, para evitar aglomeraciones. Los espacios, como tiendas departamentales, centros y plazas comerciales, cines, teatros, auditorios, gimnasios, deportivos, albercas, zoológicos, parques y lugares para la realización de actividades físicas, deben cerrar a las 19:00 horas.

Recalcó que en la entidad no han abierto bares, casinos, centros nocturnos ni lugares para realizar eventos sociales, las cuales permanecerán cerradas hasta que el riesgo de contagio baje.

“Estamos reforzando algunas medidas para limitar la movilidad, las actividades no esenciales y proteger la salud de todos… la mejor manera de seguir avanzando es cuidar todos de todos, y la mejor manera de cuidarnos es siendo responsables, mantener las medidas preventivas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud dijo que el repunte de contagios se está observando principalmente en los municipios conurbados a la Ciudad de México y en Toluca, de forma importante y alertó que si no se atienden las indicaciones, en diciembre se podría regresar al semáforo rojo.

El secretario dijo que dependerá del comportamiento de los mexiquenses que el Estado de México permanezca en el color naranja. “Quiero aprovechar para invitar a la gente a no bajar la guardia sobre los lineamientos. El tema de la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos, es importante. No me canso de decirlo pero si hay que invitar los mexiquenses a no dejar estas medidas de lado, hay que seguirlas, son permanentes en esta nueva normalidad".

El gobernador insistió que durante las festividades y los fines de semana aumenta la movilidad y con ello los contagios. “Es muy importante que en la medida de lo posible evitemos las reuniones sociales y familiares, así como nos cuidamos fuera de casa, también debemos cuidarnos dentro de casa”, agregó.

A la fecha, el estado de México tiene reportados casi 105 mil casos confirmados de Covid, y a la mañana de este viernes estábamos a solo ocho decesos de alcanzar el umbral de las 15 mil muertes provocadas por esta enfermedad.