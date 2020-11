Diputados de Zacatecas aprueban multas contra quien no use cubrebocas

Zacatecas, Zac. La tarde de este jueves, en medio de un acalorado debate legislativo, con 28 votos a favor y cero en contra, el congreso local aprobó la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, para multar y encarcelar a todas las personas que no usen cubrebocas en la vía pública, como una medida para intentar contener la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, las reformas a la Ley General de Salud, se aprobaron en lo general, con una decena de “reservas” y modificaciones por parte de legisladores de oposición al PRI, respecto a la iniciativa que el pasado martes entregó personalmente en la legislatura, el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Legisladores de Morena y PT, reprocharon al gobernador Alejandro Tello Cristerna, haber “utilizado a la mayor parte de los medios de comunicación”, en la entidad (instruyéndolos presuntamente a través de su oficina de prensa), para exhibirlos como “irresponsables”, por no haber aprobado “fast-track, la iniciativa del priista. Pero no lo hicieron, revelaron hoy “porque esa propuesta estaba mal elaborada, era imprecisa y dolosa, pues atentaba incluso en contra de las garantías individuales”.

Previo a la sesión legislativa de este jueves, la Comisión de Salud que encabeza la diputada Karla Valdez Espinosa, del PVEM, realizó la mañana del miércoles en un salón del congreso estatal, una polémica reunión, a la que no se invitó a diputados de oposición al PRI.

En esa reunión a puerta cerrada, participó Jesús Candelas Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas (familiar directo de Oscar Fernández Sánchez, jefe de prensa de la Secretaría de Salud de Zacatecas), quien criticó duramente a los diputados de Morena y del PT, por no haber aprobado fast-track la iniciativa del gobernador, a pesar de la urgencia sanitaria por el Covid-19, y el elevado número de muertes y enfermos, incluidos decenas de enfermeras y médicos, a nombre de quienes señaló “me dijeron mis compañeros, que les recordara 'diles a los Diputados, que por nosotros tragan".

El sistema hospitalario de Zacatecas, advirtió Fernández Candelas, “ya está en una situación crítica, tronado”, y les recordó a legisladores que “si nos enfermamos, médicos o diputados, ahorita ya no hay camas ni para nosotros”.

“Ayer el hospital general del IMSS (en la capital de Zacatecas), estaba tronado: urgencias, tercero, cuarto y quinto piso de Covid; el hospital del Issste no tiene ya disponible un solo ventilador, ni siquiera en urgencias para pacientes no covid; y el hospital San Agustín –el hospital privado más grande del estado-, también ya está sin camas”.

Por no aprobar rápidamente la iniciativa del gobernador, para multar hasta con 1 mil 282 pesos y encarcelar hasta por 36 horas a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública -se dirigió el presidente del Colegio de Médicos a los diputados de oposición-, “ustedes nos estarán defraudando”.

“Lo digo en general, ustedes tienen un salario muy digno, les pagamos muy bien, como para que no hagan su trabajo. A mí, me llama la atención, que están adoptando algunas posturas partidistas en vez de ver por la ciudadanía. Si el gobernador la promulgo o no, ahorita estamos en una situación terrible”.

Pero en la sesión legislativa de este jueves, en una debate de más de ocho horas, el diputado Jesús Padilla Estrada, coordinador de la fracción legislativa de Morena, encabezó una dura crítica a la iniciativa que mandó el gobernador Alejandro Tello, pues dijo “la insensatez no fue de parte de nosotros, el pleito, la falta de tolerancia, y la ineptitud, fue del poder ejecutivo, con fines políticos”.

Porque en su iniciativa, Tello Cristerna dejó abiertas muchas ambigüedades y la posibilidad de cometer abusos contra la población. ¿Quién efectuaría coactivamente la imposición de multas? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se evitarían casos de extorsión y abusos policiacos?

Además señaló la también legisladora de Morena, Natividad Rayas ¿Cómo piensan instruir a los policías preventivos a detener, multar o encarcelar a quienes no usen cubrebocas, si hay muchos municipios que ni siquiera tienen policías actualmente?

Los diputados de las fracciones legislativas del PRI y del PAN realizaron una tibia defensa de la iniciativa del gobernador Tello Cristerna, pues sus opositores les demostraron que sí tenían interés en el tema, pues el pasado 10 de octubre, el congreso de Zacatecas aprobó una reforma a la ley de salud estatal, de la diputada Susana Rodríguez, del PVEM, sobre la obligación para todas las personas, de usar cubrebocas en la vía pública (aunque sin multas ni arrestos), pero “el titular del Poder Ejecutivo decidió dejar sin efectos esa reforma, porque no la publicó en el Periódico Oficial del Estado”.

Finalmente, a las 18:40 horas, luego de un intenso debate y múltiples señalamientos entre los diputados, se aprobó con varias modificaciones, la reforma a la Ley General de Salud, para hacer obligatorio el uso de cubrebocas, y a quien incumpla, se le impondrá una multa, de 85 hasta 2 mil 182 pesos, o cárcel “de cero a doce horas”.