Abusan hospitales privados ante la pandemia en Zacatecas: diputados

Desafortunadamente, lamentó Raúl Ulloa, el secretario de Salud de Zacatecas, “en lugar de solidarizarse con los ciudadanos, de pedir a los hospitales privados que sean empáticos, justifica su actuar y ha dicho que ellos se mandan solos, que no hay quién los regule.

Esta mafia blanca y la Secretaría de Salud impiden la creación de la Comisión de Arbitraje Médico. Breña dice que no es posible porque no tiene presupuesto. Si desde 2015 está plasmado en la Ley de Salud, le pregunto al secretario: ¿no hay recursos o no hay voluntad?

Los legisladores de Morena pidieron públicamente al gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna, que inste a los hospitales y clínicas privadas que no lucren con la salud y el patrimonio de los zacatecanos.

La mañana de este lunes el gobernador acudió al Congreso del estado a entregar una iniciativa de ley con carácter de urgente y solicitó a los legisladores hacer obligatorio para toda la población el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del Covid-19, como ordenamiento especial y excepcional durante la pandemia.

La iniciativa de Tello Cristerna incluye, entre otras medidas, multas de dos mil 172 pesos y hasta 36 horas de arresto para las personas que no usen cubrebocas en la vía pública.

Pero durante la sesión ordinaria de este martes los diputados no sometieron la iniciativa a votación y la enviaron a comisiones.