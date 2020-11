Liberan a dos pescadores de los ocho detenidos en San Felipe

Hermosillo. El Juzgado de Control de Procesos Penales en Hermosillo, Sonora, ordenó la liberación inmediata de Carmen Ávila y Luis Aldaz, dirigentes de cooperativas pesqueras del puerto de San Felipe, al sur de Mexicali.

El juez Aníbal Borbón consideró que el fiscal presentó pruebas sin sustento en ambos casos sobre los delitos de pesca de especies prohibidas y asociación delictuosa

En la audiencia celebrada en el CEFERESO 1 de Sonora fueron vinculados a proceso Sunshine Rodríguez y otros cinco detenidos la madrugada del 9 de noviembre en el puerto mexicalense en un operativo de la SEIDO, Marina y Sedena.

Los abogados Sandra Esquer y Esteban Yañez del Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California señalaron que la liberación inmediata se otorgó porque la fiscalía falseó pruebas de manera maliciosa.

Nosotros aportamos pruebas de la existencia de totoaba que hace 12 años la PROFEPA dejó en resguardo en los refrigeradores de la cooperativa, además que en un operativo federal de 2017 se echaron a perder 62 toneladas de pescado que representa un daño a los pescadores de 140 millones de pesos, señalaron Sandra Esquer y Esteban Yañe

Ya basta de criminalizar a la pesca en San Felipe, seguiremos alzando la voz y le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que voltee a vernos porque ya son muchos años de injusticia y en San Felipe lo único que tenemos es la pesca, dijo Ávila, quién denunció violaciones a sus derechos y golpes por parte de los agentes federales.

"Rompieron todo en mi casa, golpearon a mi hijo, a mi, se burlaban los policías y la verdad pensé que me iban a matar porque de mi casa me llevaron por una brecha hasta que llegamos al aeropuerto", advirtió al tiempo de señalar que la trasladaron en helicóptero a Hermosillo y ese mismo 9 de noviembre quedó presa en el penal de Hermosillo.

Yo no soy delincuente, agregó Carmen Ávila, somos 100 pescadores que le damos valor a la captura pues también la procesamos en las Cooperativas Ignacio Zaragoza, Punta Estrella y Pescadores Nacionales de Baja California. Soy inocente y lo que ha hecho el gobierno es criminalizar a la pesca y a los pescadores de San Felipe, pues la FGR quiere hacer una novela con los pescadores inocentes que no están involucrados en ilícitos ..

"Fue traumático, fui blanco de vejaciones y persecuciones pues es un secuestro lo que viví. A Luis (Aldaz, su esposo) nos detuvieron el mismo día en ciudades diferentes: a mi en San Felipe y a él en la Ciudad de México" sostuvo la pescadora en entrevista telefónica durante la tarde de este martes, minutos después de salir del juzgado federal.

Ávila dijo que este encarcelamiento injusto cambio su vida y pidió a López Obrador que voltee los ojos a San Felipe y atienda la pesca del alto Golfo de California, de viva voz sepa los problemas que tenemos pues estoy segura que no le llegan los reportes verdaderos de nuestra situación, le mienten; tenemos muchos años de amenazas y ahora nos criminalizan. ...

"No me arrepiento de alzar la voz por mi comunidad, voy a defender a todos los pescadores, no me voy a quedar callada porque lo único que tenemos para comer es la pesca", dijo