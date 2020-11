Descubren túnel que conecta con empresa de valores en Celaya

Celaya. En el municipio de Celaya fue excavado un túnel que termina debajo de la empresa de valores SEPSA, confirmó la Fiscalía General del estado.

Al parecer éste se construyó para robar la bóveda de la empresa, donde es almacenado dinero en efectivo.

La FGE no emitió información detallada sobre el caso y solo se limitó a señalar a través de su área de comunicación social que “hay una carpeta de investigación y está en proceso”.

El caso se hizo público a través de redes sociales, donde se publicaron fotografías de la construcción que, según transcendió, tiene 112 metros de largo, 1.2 metros de ancho y 1.7 metros de altura.

En un inmueble de la colonia Renacimiento se comenzó a construir la obra subterránea, pero el presunto atraco fue frustrado la madrugada del lunes; aunque ni la FGE, ni la Secretaría de Seguridad de Celaya han informado si hay detenidos.

A pesar de que el túnel pasa por debajo de varias viviendas, el director de Protección Civil de Celaya, Ramón Ortiz Oropeza, informó que no se realizará un estudio de riesgo.

“Nosotros no estamos involucrados en esa situación, no se nos ha solicitado el apoyo”, comentó el funcionario, quien además precisó que no tiene personal que haga estudios de mecánica de suelos.