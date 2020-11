Hombre se flagela para exigir apoyos para damnificados de Villahermosa

Villahermosa, Tab. En protestas porque la ayuda del gobierno no está llegando al sector San José de Gaviotas Sur, Williams Morales se dejó flagelar este medio día en la Plaza de Armas de Villahermosa, frente al palacio del gobierno estatal a fin de exigir el apoyo para habitantes de ese lugar del municipio de Centro (Villahermosa), que aún sigue entre el agua.

Con el dorso desnudo y en calzoncillo color blanco, mientras le ataban un madero a los brazos a sus espaldas, el ex delegado del Sector San José, uno de los sitios más afectados en la contingencia climática que vive Tabasco, denunció que no obstante que les rogó que los ayudaran no lo hizo el gobierno y alega que las personas que viven en los distintos sectores de la colonia Gaviotas Sur “llevan 11 días entre el agua, estamos ante un gobierno sordo”, expresó.

Dijo que tomó esa decisión para que todo México conozca el problema que vive la gente de los lugares inundados en Gaviotas y también mencionó las localidades de Ixtacomitán, Miguel Hidalgo, Casa Blanca, con 15 días inundados, todas de Villahermosa, y agregó que no quiere que se cometa el mismo error en Tabasco.

“Nos vendieron la cuarta transformación, y ni una autoridad se ha parado por allá, no nos han llevado ni una lata de atún, hasta ayer que llegada del presidente se pararon los militares con despensas, pero en zonas donde el agua llega a los tobillos”, y dijo que mucha gente está durmiendo en el suelo por la falta de apoyo.

Luego se hincó con el madero amarrado a sus espaldas, mientras una persona comenzó a golpearlo en la espalda con una cuerda, en presencia de los reporteros y curiosos que se acercaron a observar este tipo de protesta ciudadana. Hasta el momento no hay reacción de las autoridades.

Mientras lo azotaba comenzó a lanzar consignas en contra del gobernador Adán Augusto López Hernández y de las autoridades estatales y federales.