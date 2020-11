En medio de la crisis se requiere estar unidos: Murat

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, afirma que enfrentar la pandemia y rescatar la economía exige un trabajo común, sin confrontaciones y, en el contexto de la división que se alienta desde otras entidades, acota: Es válido ser combativos y defender a nuestros estados, pero todos, y hay que decirlo claro, la estamos pasando mal. No estábamos preparados y hay menos recursos, sí. La cobija es de un solo tamaño, no habrá más .

En este año de crisis, expresa en entrevista con La Jornada en el contexto de su cuarto Informe de gobierno, su administración se enfocó en políticas económicas contracíclicas, así como de atención médica y prevención, que tienen a la entidad en semáforo amarillo, con 3 por ciento abajo del índice de letalidad a nivel nacional, y con crecimiento económico.

Viene lo mejor para Oaxaca. La capital recién ha sido nombrada la más bonita a nivel mundial para visitar; en el estado hay gobernabilidad y han mejorado los índices de seguridad , indica al cierre de un año en el cual se recuperó la ocupación hotelera a 60 por ciento, y continúan inversiones relevantes en obras como el Corredor Interoceánico y las carreteras Acayucan-La Ventosa, Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo.

En este momento tenemos por lo menos 13 mil 500 millones de pesos en obra como parte del proyecto de reactivación económica del estado ¿y eso qué resultados ha dado? Oaxaca crece a 3 por ciento por cuarto año consecutivo de manera sostenida, cifra que hoy es más relevante porque la economía del país decreció entre 10 y 18 por ciento , declara.

Murat Hinojosa reconoce que la Federación atiende las demandas históricas del sureste, y los principales proyectos tienen el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los beneficios que han tenido el norte y el Bajío se dieron por la coordinación entre los estados y la Federación. Lo importante es que le vaya bien al sureste para que todos tengamos una plataforma de crecimiento que abone al país, de manera sostenida y logre lo más importante, beneficiar a la economía nacional .

El gobernador oaxaqueño resalta su relación cercana, de amistad, con el Presidente, y pondera que ambos mantienen su definición ideológica y política.

“En política no debe haber enemigos y tampoco debemos ser adversarios, todos somos mexicanos. Hay planteamientos diferentes de política pública, se vale tener contrastes, pero también debemos trabajar para dar resultados a la población. Y, por supuesto, construir una relación de respeto para la institución presidencial y de las gubernaturas.

Por otro lado, si hay una relación de trabajo y amistad, es bienvenida. Eso no implica que en lo ideológico tengamos que estar de acuerdo. No es un tema de cariños, de pasiones o ideologías, es de resultados. Lo que me importa como gobernador es eso. Qué bueno si se da todo lo demás, pero lo importante es que el gobierno federal, el de Oaxaca y los municipios damos resultados a los oaxaqueños .

Soy amigo del Presidente y me da gusto, pero la gente lo que espera son resultados y en Oaxaca están a la vista: hay crecimiento económico, el semáforo continúa en amarillo y es de los 10 estados más seguros del país y hay gobernabilidad .

–¿Qué lectura tiene de la exigencia del grupo de gobernadores que demandan la ruptura del pacto fiscal?

–Respeto las posiciones de mis compañeros gobernadores. Cada quien es libre de tomar las posiciones que considere. No las comparto. La política es un instrumento para construir en el ejercicio de gobierno, a través de las coincidencias y dejar de lado las diferencias.