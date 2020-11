Orden de captura en Nayarit contra Roberto Sandoval

Sábado 14 de noviembre de 2020. Tepic, Nay. La Fiscalía General del Estado (FGE) declaró prófugo al ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), después de que un juez de control emitió una orden de aprehensión contra el político priísta por la probable comisión de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Recoinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado (Fircaes).

De acuerdo con la información de la FGE la orden de aprehensión fue emitida el 4 de noviembre. Con la misma fecha se giraron oficios para solicitar la colaboración de la Guardia Nacional, las entidades federativas y la Fiscalía General de la República (FGR); asimismo, las alertas migratorias y la petición de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención , precisa un comunicado emitido ayer por la FGE.

Agrega: Información de inteligencia ha confirmado que Sandoval Castañeda no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra .

La fiscalía pidió al ex gobernador no huir. Al atender las declaraciones de él mismo de que es inocente, se le exhorta a no huir, no salir del país y, como ha reiterado, se presente ante el juez que lo requiere .

En su comunicado, la fiscalía consigna que en unos cuantos días se concluirá con diversas carpetas de investigación y cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común, en cuanto a la orden ya vigente a Roberto Sandoval le podría corresponder una sanción hasta de 20 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por alrededor de 20 millones de pesos .